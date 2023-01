Arte & Cultura Cinema Ultime notizie Cinema Esperia, Bastia Umbria Map

Nasce Esperia Cinema Studio a Bastia, con Rodolfo Mantovani

Nasce Esperia Cinema Studio, un percorso formativo per acquisire le competenze di base nell’ambito della produzione cinematografica e audiovisiva rivolta ai giovani ma anche agli adulti. La partenza dei corsi è prevista per il 16 gennaio 2023 e le iscrizioni sono già aperte. Per avere maggiori informazioni e per iscriversi è possibile telefonare al numero 3334691108 o inviare una mail a info@esperiacinemastudio.it «Si tratta di una novità assoluta per Bastia Umbra – commenta Rodolfo Mantovani, attore e autore bastiolo che collabora in qualità di docente a Esperia Cinema Studio – un’opportunità unica per i nostri ragazzi di imparare qualcosa in più di un’arte che è fatta di passione, professionalità e tecnica. I docenti della scuola sono tutti professionisti che fanno questo lavoro da anni con competenza e hanno un grande bagaglio di conoscenze da condividere con i futuri alunni.»