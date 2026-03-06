Patto per la lettura: Bastia Umbra guida la cultura umbra

Assisi e Bastia Umbra firmano l’intesa per il tessuto sociale

BASTIA UMBRA, 6-03-2026 – Il consolidamento di una rete istituzionale dedicata alla diffusione del libro diventa realtà operativa nel cuore dell’Umbria. Mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 9:30, il Cinema Teatro Esperia ospiterà la sottoscrizione ufficiale del Patto Locale per la Lettura. Questo documento strategico coinvolge i comuni della Zona Sociale 3, delineando un nuovo modello di gestione culturale che vede Bastia Umbra nel ruolo di capofila. L’iniziativa, sostenuta dal Centro per il Libro e la Lettura, mira a trasformare la fruizione dei testi in uno strumento di emancipazione civile e crescita collettiva.

L’accordo non si limita a una dichiarazione d’intenti ma struttura una sinergia concreta tra le amministrazioni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica. L’obiettivo primario risiede nella creazione di un ecosistema dove il libro sia accessibile a ogni fascia della popolazione. La presenza di Sarah Bistocchi, Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, sottolinea la rilevanza politica e sociale di un progetto che punta a superare i confini municipali per abbracciare una visione d’area vasta. Dirigenti scolastici e associazioni locali collaboreranno attivamente per rendere la lettura una pratica quotidiana e non un evento isolato.

In questo scenario, la biblioteca comunale di Bastia Umbra emerge come il baricentro logistico e intellettuale delle nuove politiche territoriali. Secondo il sindaco Erigo Pecci, l’infrastruttura culturale deve agire come un laboratorio sociale dinamico, capace di stimolare il pensiero critico e fornire strumenti interpretativi alle nuove generazioni. Il Patto intende potenziare i servizi bibliotecari trasformandoli in presidi di democrazia e partecipazione, in grado di irradiare benefici verso le famiglie e le istituzioni educative. Rafforzare la cooperazione tra pubblico e privato permetterà di ottimizzare le risorse e amplificare l’impatto delle campagne di sensibilizzazione.

La giornata della firma si trasformerà in un’esperienza collettiva grazie al contributo delle scuole del territorio. Oltre alla componente formale, l’evento prevede una forte impronta laboratoriale dedicata agli studenti. La performance di Alfonso Cuccurullo, esperto formatore e narratore, avrà il compito di dare voce alle storie attraverso tecniche di lettura ad alta voce e animazione. Questo approccio esperienziale serve a dimostrare come la letteratura possa essere una forza viva, capace di unire le persone e generare inclusione. La partecipazione attiva degli alunni conferma la volontà di investire sul capitale umano partendo dall’infanzia. Attraverso la stipula di questo patto, la Zona Sociale 3 si candida a diventare un punto di riferimento per l’intero tessuto regionale umbro. La continuità del titolo di “Città che legge”, ottenuto da Bastia Umbra fin dal 2018, trova oggi una nuova dimensione operativa. L’integrazione di politiche strategiche di promozione editoriale favorirà lo sviluppo di una cittadinanza più consapevole e preparata ad affrontare le sfide della modernità. L’intesa sancisce dunque un impegno di lungo periodo per la valorizzazione del patrimonio librario come volano di crescita economica e sociale.