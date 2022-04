Bonus facciate comune di Bastia opera secondo legge e tutela cittadinanza

Non è vero che l’Amministrazione comunale di Bastia Umbra abbia trascurato il Bonus Facciate impedendo ai cittadini di applicare il bonus sulla facciata della propria casa. L’iniziativa del gruppo consiliare della Lega è completamente fuori luogo in quanto ha segnalato un problema che non esiste. “Ringrazio, tuttavia, l’improvvida iniziativa delle consigliere Degli Esposti e Migliorati – rileva il vicesindaco Francesco Fratellini, assessore all’Urbanistica – che, oltre ad aver destato allarme, ci consente di spiegare la realtà dei fatti e tranquillizzare i cittadini”.

La questione del Bonus Facciate è stato oggetto della nostra attenzione già nel novembre 2021 in quanto, avendo rilevato unitamente ai funzionari comunali del settore qualche dubbio sull’interpretazione normativa, ci siamo subito attivati ben cinque mesi fa per inviare un interpello all’Agenzia delle Entrate (Prot. n. 38302/21) allo scopo di chiarire se potevano essere accolte le istanze avanzate da alcuni tecnici e da cittadini per applicare il Bonus anche a zone diverse dalle A e B del PRG, che sono le uniche aree dove il Bonus Facciate viene applicato.

La risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate di Perugia (prot. 43166/21) ha confermato che il Bonus può essere applicato solo nelle zone A e B del PRG di Bastia Umbra.

E’data facoltà di applicare il Bonus Facciate in aree assimilabili unicamente a quei Comuni che hanno un PRG che non prevede le cosiddette zone A e B. Tra questi non c’è il Comune di Bastia Umbra.

“Ci siamo mossi con la necessaria prudenza e con la massima attenzione in questa vicenda – dice il vicesindaco Fratellini – soprattutto a tutela dei cittadini per evitare loro che un’interpretazione meno attenta delle norme li avrebbe esposti al rischio di successivi controlli e verifiche, con l’intervento delle Autorità preposte e la possibile revoca del beneficio e al recupero delle somme erogate con il Bonus”.

Un’attenzione che abbiamo avuto subito, studiata e vericata, così conclude il Sindaco Paola Lungarotti.

