Convegno sull’Intelligenza Artificiale: Riflessioni e Futuro

Esperti a confronto su sfide e opportunità dell’IA

Convegno sull’Intelligenza – La Pro Loco di Bastia organizza un’importante conferenza sull’intelligenza artificiale, prevista per mercoledì 19 marzo 2025, presso l’Auditorium Sant’Angelo. L’evento, che avrà inizio alle 21:00, si propone di esplorare lo stato attuale dell’IA e di affrontare le numerose questioni che essa solleva nella società contemporanea.

L’intelligenza artificiale è diventata una parte integrante delle nostre vite quotidiane, ma al contempo genera molteplici interrogativi. Non solo ci si interroga sull’uso improprio di questa tecnologia, ma anche sul suo ruolo fondamentale nel plasmare il futuro della nostra società. Con l’accelerazione dei progressi tecnologici, il convegno si propone di fornire risposte e stimolare il dibattito su questi temi cruciale.

Tra i relatori di spicco che parteciperanno all’evento, troviamo Stefano Ridolfi, un esperto con una laurea in Ingegneria Elettronica e Matematica. Attualmente ricopre il ruolo di Lead Consultant Network Architect presso un’importante azienda di telecomunicazioni. Con oltre trent’anni di esperienza nel settore del networking, Ridolfi è anche ex professore a contratto presso l’Università di Roma “La Sapienza”, dove ha insegnato corsi su networking, statistica, data science e intelligenza artificiale. È membro di ENIA, l’Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale, e porterà al convegno la sua vasta conoscenza e competenza.

Accanto a lui, Mauro Zenobi, consulente in vari ambiti tra cui energie rinnovabili e comunicazioni satellitari. Zenobi ha ricoperto ruoli di leadership in progetti di ricerca innovativi, affrontando tematiche come la simulazione spaziale e la crioconservazione automatizzata di cellule staminali. La sua esperienza sarà fondamentale per analizzare come l’IA possa influenzare vari settori industriali e scientifici.

L’argomento dell’intelligenza artificiale non è nuovo per la Pro Loco di Bastia, che già lo scorso anno aveva avviato una discussione su aspetti etici, filosofici e religiosi legati a questa tecnologia emergente. La crescente attenzione verso l’IA ha reso necessario un ulteriore approfondimento, poiché le sue applicazioni quotidiane aumentano e si diversificano.

Mercoledì 19 marzo, il convegno si concentrerà sull’uso quotidiano dell’intelligenza artificiale e sugli impatti socio-economici e politici che essa comporta. L’intento è quello di stimolare nei partecipanti una riflessione critica su un’innovazione che, inevitabilmente, trasformerà le nostre esistenze. La qualità di questo cambiamento dipenderà in gran parte dall’approccio che adotteremo nei confronti dell’IA e dall’uso consapevole che faremo delle sue potenzialità.

Gli organizzatori sperano che il convegno susciti curiosità e interesse tra i partecipanti, invitandoli a porsi domande e a esplorare le implicazioni che l’intelligenza artificiale avrà nella vita quotidiana. L’incontro rappresenta un’opportunità unica per confrontarsi con esperti del settore, ascoltare le loro opinioni e contribuire al dibattito su un tema di grande rilevanza contemporanea.

La Pro Loco invita quindi tutti gli interessati a partecipare a questo evento, che si preannuncia ricco di spunti di riflessione e opportunità di apprendimento. La serata si prospetta come un’importante occasione per confrontarsi su un tema che è destinato a diventare sempre più centrale nelle nostre vite.

In un momento storico in cui la tecnologia evolve a ritmi vertiginosi, è fondamentale che la comunità si unisca per discutere e comprendere meglio le sfide e le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale. L’appuntamento di mercoledì sera all’Auditorium Sant’Angelo si configura dunque come un’opportunità imperdibile per approfondire questioni di grande attualità e rilevanza.

In conclusione, il convegno rappresenta non solo un momento di aggiornamento e formazione, ma anche un invito a riflettere su come l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata in modo responsabile e costruttivo. La Pro Loco di Bastia attende con entusiasmo la partecipazione di tutti coloro che desiderano esplorare il futuro dell’IA e il suo impatto sulla società.