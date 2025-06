Fillea Cgil conquista la RSU in ISA S.p.A. con 7 delegati

Successo netto alle elezioni nello stabilimento di Bastia Umbra

Fillea Cgil conquista – La Fillea Cgil Umbria si afferma nettamente nelle elezioni per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria all’interno della ISA S.p.A. di Bastia Umbra, ottenendo sette dei nove seggi disponibili. L’esito del voto segna un cambiamento rilevante negli equilibri sindacali all’interno dell’azienda, tra le più importanti nel tessuto industriale regionale e tra le realtà di riferimento nel panorama produttivo internazionale nel settore degli arredamenti per esercizi pubblici e delle vetrine refrigerate.

La partecipazione alle urne è stata ampia: oltre l’83% dei lavoratori aventi diritto ha espresso la propria preferenza. Il 71% dei voti validi è andato alla Fillea Cgil, che ha quindi ottenuto la maggioranza assoluta dei rappresentanti all’interno della RSU. Il risultato è stato il frutto di un percorso sindacale portato avanti negli anni con continuità, volto a consolidare una presenza costante negli ambienti produttivi e a costruire un rapporto fondato sulla fiducia tra delegati e personale.

ISA S.p.A., con sede a Bastia Umbra, opera su scala globale ed è attiva in oltre 115 Paesi. L’impresa è specializzata nella progettazione e realizzazione di arredi e soluzioni espositive per gelaterie, bar, pasticcerie, ristorazione e grande distribuzione. L’ampliamento e la modernizzazione del sito produttivo, culminati nel 2017 con l’apertura di un nuovo stabilimento, hanno contribuito a rafforzarne ulteriormente il ruolo di eccellenza nel comparto industriale umbro, sia in termini tecnologici sia in termini occupazionali.

L’affermazione della Fillea Cgil all’interno della RSU dell’azienda è stata favorita anche dal lavoro svolto in occasione del recente rinnovo del contratto di secondo livello. Tale accordo ha rappresentato una tappa importante nei rapporti tra sindacato e direzione aziendale, confermando un’impostazione improntata alla condivisione degli obiettivi e al riconoscimento del valore del contributo dei lavoratori nei processi di crescita e innovazione.

L’azione sindacale promossa dalla Fillea Cgil Umbria si è caratterizzata per l’attenzione posta alla qualità del lavoro, alla sicurezza nei reparti e alla valorizzazione delle competenze acquisite. L’impegno profuso nel tempo ha trovato riscontro nella consultazione elettorale, che ha confermato una larga adesione da parte dei dipendenti allo stile di rappresentanza perseguito. Il voto ha premiato un modello sindacale orientato al dialogo continuo con le maestranze e al rafforzamento della contrattazione collettiva, anche in un contesto economico e produttivo in costante trasformazione.

L’azienda, nata e cresciuta in Umbria, si è affermata come una delle principali industrie del territorio, mantenendo al contempo una forte vocazione internazionale. ISA S.p.A. ha investito in tecnologie e risorse umane, sviluppando un ciclo produttivo altamente integrato e innovativo. All’interno di questo scenario, il ruolo della RSU assume una funzione strategica, chiamata a favorire l’equilibrio tra esigenze produttive e diritti del lavoro.

Il sindacato si prepara ora a proseguire il proprio percorso con un mandato rafforzato. Il nuovo gruppo di rappresentanza sarà chiamato a interpretare le istanze espresse dai lavoratori durante le elezioni, traducendole in un’azione coerente e incisiva all’interno del contesto aziendale. Le priorità del nuovo mandato includeranno la continuità nella contrattazione di secondo livello, l’ulteriore rafforzamento delle condizioni di salute e sicurezza nei reparti, nonché il riconoscimento delle professionalità e il miglioramento complessivo della qualità del lavoro.

La netta affermazione della Fillea Cgil rappresenta un punto di riferimento per l’intero settore industriale umbro. L’organizzazione sindacale sottolinea il valore di questo risultato come espressione di un modello di partecipazione fondato sulla competenza e sull’ascolto attivo delle lavoratrici e dei lavoratori. Il sostegno ottenuto alle urne indica una precisa volontà di continuare su una linea fatta di coerenza, presenza quotidiana nei luoghi di lavoro e tutela concreta dei diritti.

Con questa elezione, la Fillea Cgil Umbria consolida la propria presenza nel comparto manifatturiero regionale, confermando una capacità organizzativa e rappresentativa in grado di raccogliere il consenso nei momenti decisivi. La RSU che si insedierà sarà quindi chiamata a rafforzare il ruolo del sindacato nella vita aziendale, assicurando un presidio costante alle dinamiche produttive e contrattuali che attraversano una delle più avanzate realtà industriali del territorio.

La rappresentanza sindacale, in un contesto di crescente competitività e cambiamento, diventa così uno strumento fondamentale per accompagnare i processi di innovazione, salvaguardando le condizioni di lavoro e promuovendo la partecipazione attiva. ISA S.p.A. e i suoi lavoratori si preparano dunque ad affrontare una nuova fase, con una RSU fortemente rinnovata e un sindacato pronto a raccogliere le sfide che attendono il settore nei prossimi anni.