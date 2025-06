Danza verticale trasforma la Torre dell’Acqua a Bastia

Sabato 12 luglio alle 21:30 evento tra arte e architettura

Sabato 12 luglio 2025, Bastia Umbra sarà teatro di un evento artistico straordinario, che vedrà protagonista il Conservone, noto anche come Torre dell’Acqua, in Viale Umbria. L’imponente struttura cittadina diventerà palcoscenico di una performance unica nel suo genere grazie alla Compagnia “Il Posto”, pioniera in Italia nella realizzazione di spettacoli site specific su superfici verticali.

L’appuntamento, fissato alle 21:30, offrirà al pubblico una nuova lettura visiva ed emozionale del celebre monumento locale. Attraverso un innovativo connubio di danza, musica e architettura, l’intervento artistico racconterà l’identità del luogo in modo del tutto inedito, valorizzandone al contempo l’estetica e la funzione storica.

Il Conservone, simbolo urbano che da decenni svetta nel cuore della città, sarà reinterpretato come elemento vivo dello spettacolo. I danzatori si muoveranno sospesi lungo le pareti della torre, trasformando la verticalità in linguaggio coreografico. La tecnica utilizzata, chiamata danza verticale, è una forma d’arte che abbatte i limiti convenzionali del movimento, sviluppandosi in altezza e dando vita a un dialogo tra corpo e spazio architettonico.

La performance, che prevede l’uso di corde e imbracature per i danzatori, sarà accompagnata da musica originale eseguita dal vivo. Ogni composizione è stata ideata per esaltare l’atmosfera specifica del luogo, creando una perfetta sincronia tra suono, gesto e struttura. Il paesaggio urbano, così come l’architettura del Conservone, non saranno semplici quinte sceniche ma parte integrante del racconto artistico.

L’evento è concepito per offrire alla cittadinanza e ai visitatori un’esperienza immersiva e multisensoriale, capace di far riscoprire un elemento caratterizzante del territorio sotto una luce completamente diversa. La scelta di utilizzare la Torre dell’Acqua come superficie performativa risponde a un preciso intento di rivalutazione culturale e creativa degli spazi urbani.

“Il Posto”, compagnia fondata da Wanda Moretti, è riconosciuta a livello nazionale e internazionale per le sue creazioni verticali, che fondono danza contemporanea, rigore tecnico e ricerca visiva. Ogni spettacolo è studiato appositamente per il luogo in cui si svolge, rendendo ogni esibizione unica e irripetibile. A Bastia Umbra, questo approccio troverà una nuova forma, legata alla memoria collettiva e alla percezione architettonica della città.

L’evento rappresenta anche un’occasione di incontro tra comunità e arte, portando la cultura fuori dagli spazi tradizionali e aprendola a nuove modalità di fruizione. L’interazione tra danzatori e spettatori sarà indiretta ma intensa, in un crescendo di emozioni scandite da luci, ombre e ritmo musicale.

La serata del 12 luglio si annuncia quindi come uno dei momenti più suggestivi dell’estate bastiola, capace di coniugare spettacolarità e riflessione. Un invito alla partecipazione che promette di lasciare il segno nella memoria di chi assisterà, restituendo alla Torre dell’Acqua una centralità narrativa attraverso il linguaggio potente del corpo in movimento.