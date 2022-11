Piazza Mazzini Bastia, per Impresa e sviluppo necessario un atto di coraggio

da Moreno Ricci, presidente dell’associazione Impresa e sviluppo per Bastia

Relativamente al rifacimento di Piazza Mazzini, alla luce delle numerose assemblee sul tema, l’associazione Impresa e sviluppo per Bastia intende esprimere con chiarezza la propria posizione. Il punto di partenza della piazza a cui aneliamo, per altro già manifestato in passato, ruota intorno al concetto di “salotto urbano”: un luogo di incontro, attraente ed accogliente.

Siamo fortemente convinti che il restyling estetico debba essere funzionale ad un progetto strutturale. È necessario cioè riflettere su quale identità si voglia attribuire all’intera area, quali debbano essere le priorità dell’utilizzo della piazza, e, più in generale, quale funzione debba assurgere per l’intero comune. Solo chiarito ciò si può iniziare a ragionare su come ridefinirne l’immagine, con l’inserimento di elementi di qualità e arredi ad hoc.

Noi, da sempre, crediamo che piazza Mazzini debba essere il fulcro della vita cittadina, il “salotto urbano” della nostra amata Bastia, chiuso al traffico e punto di ritrovo per tutti i bastioli, famiglie, giovani ed anziani.

Fondamentali in questa prospettiva, sono dunque il commercio e le attività che animano la piazza di giorno e i ristoranti e i pub chiamati invece a riempire l’area nelle ore serali, ma anche e soprattutto la creazione di spazi ricreativi e di aggregazione per giovani ed anziani, senza dimenticare il coinvolgimento e la valorizzazione dei vicoli che non possono rimanere avulsi dal progetto di rifacimento della piazza.

Questo ambizioso scenario necessita però della proattività dell’amministrazione comunale che deve adoperarsi con incentivi ed iniziative in grado di favorire le attività attualmente presenti in piazza, rendendola altresì appetibile per l’insediamento di nuove attività.

È necessario un atto di coraggio se si vuole effettivamente ridisegnare piazza Mazzini e consentire alla comunità bastiola di usufruirne a pieno, ed è cruciale orientare le scelte e gli investimenti partendo dall’immagine identitaria che si vuole attribuire all’aria, il rischio altrimenti è quello di cambiare tutto per non cambiare niente. Moreno Ricci, presidente dell’associazione Impresa e sviluppo per Bastia.