Bastia Umbra ricorda Umberto Fifi a sessant’anni dalla morte

Cerimonia e incontro pubblico per celebrare la sua eredità

L’Amministrazione comunale di Bastia Umbra si prepara a rendere omaggio a Umberto Fifi, figura centrale della vita politica e culturale locale, nel sessantesimo anniversario della sua scomparsa. La giornata di commemorazione, organizzata in collaborazione con il Comune di Bettona, coinvolgerà istituzioni, cittadini e studiosi, con momenti di raccoglimento e riflessione sulla sua eredità.

La mattina, alle 11:00, presso il Cimitero di Bettona, si svolgerà la cerimonia commemorativa alla tomba di Fifi. Le autorità di Bastia Umbra e Bettona deporranno un omaggio floreale, ricordando il suo impegno come sindaco e dirigente scolastico. L’iniziativa sarà un gesto di riconoscenza verso chi ha contribuito alla crescita sociale e culturale del territorio, lasciando un segno indelebile nella comunità.

Nel pomeriggio, alle 17:00, l’Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra ospiterà l’incontro pubblico “Umberto Fifi: un uomo al servizio della comunità”. L’appuntamento vedrà la partecipazione di Paola Gualfetti, direttrice del periodico Il Rubino, di Alberto Stramaccioni, professore di Storia Contemporanea all’Università di Perugia e presidente dell’ISUC, e di Gian Biagio Furiozzi, già docente di Storia Contemporanea nello stesso ateneo. L’introduzione sarà affidata a Giancarlo Lunghi.

L’incontro offrirà un’analisi approfondita del ruolo di Fifi, sottolineando la sua capacità di coniugare amministrazione e formazione, e di interpretare i bisogni della comunità con visione e responsabilità. La cittadinanza è invitata a partecipare per riscoprire la memoria di un uomo che ha saputo trasformare il suo impegno pubblico in un patrimonio condiviso. La giornata ribadirà l’importanza di mantenere viva la memoria storica, affinché le nuove generazioni possano riconoscere il valore di figure che hanno contribuito a plasmare l’identità collettiva.