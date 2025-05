Caccia Village 2025: torna il salone della caccia

A Bastia Umbra dal 10 al 12 maggio con 300 espositori

Caccia Village 2025 – È stata ufficialmente presentata a Palazzo Donini, Perugia, la tredicesima edizione di Caccia Village, il più grande evento espositivo del Centro e Sud Italia dedicato alla caccia e al tiro sportivo. La manifestazione si svolgerà dal 10 al 12 maggio 2025 presso il centro fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra, riconfermando il suo ruolo di punto di riferimento nazionale per appassionati, aziende e professionisti del settore.

Il taglio del nastro è previsto per sabato 10 maggio alle ore 11 alla presenza delle istituzioni locali e delle principali associazioni venatorie. L’iniziativa, guidata dal patron Andrea Castellani, ha ricevuto il sostegno della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, del presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, del consigliere regionale Cristian Betti e del sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci.

La fiera rappresenta un’importante vetrina per oltre 300 aziende espositrici, con la partecipazione di grandi marchi internazionali del settore. Il comparto venatorio e del tiro sportivo trova in Caccia Village uno spazio strutturato per la promozione, il confronto e l’aggiornamento professionale. L’indotto economico generato dalla manifestazione coinvolge l’intero territorio circostante, con un impatto positivo su ricettività, ristorazione e servizi locali.

Secondo gli organizzatori, la permanenza media dei visitatori è aumentata anche grazie all’introduzione del servizio di Customer Care, progettato per offrire un’esperienza personalizzata e di qualità all’interno della fiera.

Numerose le novità annunciate per l’edizione 2025. In evidenza l’area dedicata all’Extreme Shooting, pensata per valorizzare il tiro sportivo ad alte prestazioni, e uno spazio specifico riservato all’editoria di settore. Un’attenzione particolare sarà dedicata al turismo venatorio, con proposte mirate e momenti di approfondimento.

La sostenibilità ambientale sarà uno dei temi trasversali, affrontato attraverso tavole rotonde, workshop e dimostrazioni. Un approccio che intende valorizzare il ruolo del cacciatore come presidio del territorio, sottolineato anche dalle istituzioni intervenute alla conferenza stampa.

Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo si segnala il “Cinghiale Day”, interamente dedicato alla caccia al cinghiale in braccata, una pratica identitaria molto diffusa in diverse regioni italiane. La giornata prevede momenti conviviali, attività informative e approfondimenti tecnici, con la partecipazione di esperti del settore.

Caccia Village ospiterà anche talk e incontri condotti da figure note del panorama nazionale. Tra i protagonisti, lo scrittore Roberto Parodi, che sarà presente sabato e domenica alle ore 14.30 nell’area lounge del Centro Congressi per guidare un confronto sull’arte venatoria.

L’edizione 2025 manterrà inalterati i format di successo delle passate edizioni. Confermati gli spettacoli di tiro acrobatico in collaborazione con la FITAV e il raduno nazionale ENCI di cinofilia venatoria, eventi che rappresentano da sempre momenti centrali della manifestazione.

L’area “Cibo Selvaggio” proporrà show cooking e degustazioni a base di carne selvatica, con eventi a ciclo continuo per tutto l’arco delle giornate fieristiche. Per le pause pranzo, l’area “Food Track” offrirà soluzioni ispirate alla cucina outdoor, mentre il “Mercato Outdoor” sarà il luogo ideale per trovare abbigliamento tecnico, accessori e articoli per la caccia.

L’“Arena Shot & Show” ospiterà esibizioni spettacolari legate al tiro, rivolte sia agli appassionati che ai curiosi. Nell’“Area Formazione & Talk” si alterneranno momenti di confronto e aggiornamento su temi tecnici e normativi, con interventi di esperti e rappresentanti delle istituzioni.

Grande attenzione sarà riservata anche al pubblico più giovane e ai contenuti digitali, con attività interattive ispirate ai social media e alla comunicazione online. Un approccio pensato per coinvolgere nuove generazioni, mantenendo viva la trasmissione di valori e conoscenze legate alla cultura venatoria.

Il presidente della Provincia di Perugia ha rimarcato l’importanza del tiro sportivo come elemento capace di attrarre anche un pubblico non direttamente legato al mondo venatorio. Caccia Village si conferma così non solo evento fieristico, ma anche centro culturale e sportivo di riferimento nazionale.

Consolidata la sinergia con le associazioni di categoria, enti locali e operatori turistici, la manifestazione si presenta come un evento completo, capace di unire spettacolo, formazione, tradizione e innovazione. Un’occasione per approfondire le pratiche venatorie nel rispetto della natura e delle normative vigenti.

Caccia Village 2025 si prepara dunque ad accogliere migliaia di visitatori con un programma variegato e strutturato, confermandosi come il più rilevante appuntamento italiano per gli appassionati di caccia e tiro del Centro-Sud.