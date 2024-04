Presentazione di Jooice: Rivoluziona il Tuo Marketing Digitale

Presentazione di Jooice – Il 11 aprile alle 14:30, presso ITER – Innovazione Terziario, Polo Formativo Confcommercio a Perugia, sarà presentata Jooice, la piattaforma che promette di rivoluzionare il modo di fare marketing digitale, rendendolo accessibile a tutti e con costi contenuti.

Per coloro che trovano difficile creare contenuti accattivanti per i social media, desiderano promuovere la propria attività online o pensano di avviare un’attività di vendita online, Jooice rappresenta la soluzione ideale. Questa piattaforma, potenziata dall’intelligenza artificiale, permette di risparmiare tempo prezioso e di gestire tutte le attività di digital marketing in modo semplice, rapido e intuitivo.

L’evento di presentazione è rivolto soprattutto alle piccole e medie imprese, offrendo loro l’opportunità di scoprire le potenzialità di Jooice e come questa piattaforma possa contribuire al successo del loro business. L’incontro si terrà nell’ambito dell’EDI – Ecosistema digitale per l’Innovazione di Confcommercio, con il supporto dello SPIN Sportello Innovazione di Confcommercio Umbria.

Jooice è un prodotto tecnologico sviluppato da Webidoo, partner di lunga data di Confcommercio, e interamente ideato, progettato, sviluppato e brevettato da questa azienda. La collaborazione con enti quali Confcommercio Umbria garantisce la solidità e l’affidabilità della piattaforma.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessario iscriversi in anticipo per garantirsi un posto. Basta cliccare sul link di iscrizione e selezionare la sede di Perugia. È un’occasione da non perdere per coloro che desiderano migliorare la propria presenza online e ottimizzare le proprie strategie di marketing digitale. Jooice promette di essere il partner ideale per le imprese che vogliono crescere nel mondo digitale, offrendo soluzioni innovative e pratiche per raggiungere il successo.