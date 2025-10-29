Nuovo punto digitale per cittadini a Bastia Umbra

Servizio gratuito supporta anagrafe e Carta d’Identità

Il Comune di Bastia Umbra potenzia i servizi di assistenza digitale ai cittadini con l’apertura di un nuovo punto di facilitazione presso il Settore Demografico e Cimiteriale. Secondo quanto indicato dal comunicato ufficiale dell’Amministrazione, a partire da giovedì 30 ottobre, ogni settimana, dalle 9:00 alle 13:00, un operatore sarà presente negli uffici anagrafe per guidare le persone nell’utilizzo dei principali strumenti digitali.

Il progetto è pensato per supportare concretamente i cittadini nell’accesso ai servizi online del Comune, tra cui la prenotazione dell’appuntamento per la Carta d’Identità Elettronica (CIE), la gestione della documentazione digitale e l’attivazione del domicilio digitale. La misura rientra in un percorso più ampio di semplificazione e innovazione dei processi amministrativi, che include già i servizi attivi presso il Digipass di Via Cesare Battisti.

Il nuovo presidio consente di offrire assistenza in una sede più facilmente raggiungibile dai cittadini, evitando spostamenti inutili e ottimizzando i tempi di accesso. L’iniziativa mira non solo a rendere i servizi più facili e veloci, ma anche a favorire la partecipazione diretta delle persone e a rafforzare il legame tra amministrazione e comunità locale.

“Garantire un supporto digitale concreto significa semplificare le procedure e avvicinare la pubblica amministrazione alle persone – ha dichiarato l’Assessore Ermanno Cormanni – Con questo nuovo punto di assistenza continuiamo il percorso di innovazione e digitalizzazione dei servizi comunali, ampliando le opportunità per tutti i cittadini.”

Il servizio è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Per informazioni aggiuntive è possibile contattare direttamente l’Ufficio Anagrafe del Comune di Bastia Umbra.

Guarda il tutorial per prenotare comodamente da casa:

https://www.youtube.com/watch?v=12ygx-Kozgw&list=PLYJy-XKhNlBqakLOg3bhHC6apviUWd1-A