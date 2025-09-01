Bastia Umbra, ritrovato Blanco: il piccolo maltese torna a casa

1 Settembre 2025
Blanco e Antonio Tomassini

La comunità unita e i cittadini protagonisti del salvataggio

Il piccolo Blanco, maltese dal pelo candido e dall’aspetto minuto, di appena un anno e sette mesi, è stato finalmente ritrovato dopo ore di apprensione a Bastia Umbra. Il cagnolino era scomparso improvvisamente durante una passeggiata quotidiana, scatenando immediata mobilitazione dei familiari e della comunità locale. Dopo segnalazioni arrivate da più quartieri, tra cui Cipresso e lungo la statale 75 Centrale Umbra, le ricerche si erano concentrate in particolare vicino all’area di servizio Italy On The Road, dove i proprietari hanno presidiato la zona nella speranza di rintracciarlo.

Il ritrovamento è avvenuto grazie alla collaborazione dei cittadini: Blanco è stato intercettato da un signore sulla rampa dell’ospedalicchio che conduceva verso l’aeroporto, bloccato insieme ad altri automobilisti e portato temporaneamente a Perugia. La famiglia ha poi provveduto a riportarlo a casa, tra gioia e sollievo. I proprietari, Sabina e Aurora, hanno espresso gratitudine a chiunque abbia contribuito alla ricerca e alla segnalazione.

La comunità di Bastia Umbra si è dimostrata solidale e attiva, confermando come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possa fare la differenza. Blanco, ora sano e salvo, è tornato tra le mura domestiche, con la famiglia che sottolinea l’importanza di ogni segnalazione ricevuta durante le ricerche.

