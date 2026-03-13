Nasce il progetto “Bastia città delle lingue”

Primo appuntamento: Un après-midi français /Un pomeriggio francese

Il Comune di Bastia Umbra, attraverso gli Assessorati alle Politiche Scolastiche e alla Cultura, in collaborazione con UniLibera e con l’Associazione Gemellaggi, promuove il primo appuntamento del progetto “Bastia Città delle Lingue”, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione del dialogo interculturale e alla promozione delle lingue straniere nella comunità.

L’evento si terrà venerdì 20 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, presso il Bar Bistrot di Via Roma, che per l’occasione si trasformerà in uno spazio di incontro e conversazione dedicato alla lingua francese, in occasione della Giornata Internazionale della Lingua Francese.

Durante il pomeriggio, il locale diventerà un vero e proprio punto di conversazione in lingua francese, accompagnato da un “Apéritif français”. I partecipanti saranno accolti in lingua d’oltralpe e invitati a prendere parte liberamente a momenti di dialogo e conversazione esclusivamente in francese, in un contesto informale e conviviale pensato per favorire l’incontro tra persone e culture diverse.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per mettersi alla prova nella conversazione, esercitare la lingua e condividere esperienze in un ambiente aperto e partecipativo. Sono invitati a partecipare tutti gli studenti che studiano la lingua francese, dalle scuole secondarie fino all’università, ma anche tutti i cittadini interessati a praticare o migliorare il proprio francese.

Particolarmente gradita sarà la presenza dei cittadini francofoni residenti sul territorio, che con la loro partecipazione potranno arricchire il pomeriggio di conversazione e contribuire a creare un autentico scambio linguistico e culturale.

A supporto dell’iniziativa, anche la Biblioteca comunale “La Volpe” metterà in evidenza uno scaffale dedicato ai classici della letteratura francese, offrendo ai lettori la possibilità di avvicinarsi alla cultura e alla lingua francese anche attraverso la lettura.

“Bastia Città delle Lingue” nasce con l’obiettivo di promuovere Bastia Umbra come una città aperta alle lingue e alle culture, rafforzando il dialogo interculturale, la partecipazione attiva delle scuole e il coinvolgimento della cittadinanza in un percorso condiviso di crescita culturale.

Il progetto proseguirà con nuovi appuntamenti dedicati ad altre lingue: il prossimo incontro è previsto per il 23 aprile, in occasione della Giornata Internazionale della Lingua Inglese e della Lingua Spagnola, con nuove iniziative aperte alla cittadinanza.