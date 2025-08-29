I libri tornano a illuminare Bastia Umbra: la “La Volpe” riapre

La biblioteca comunale si prepara ad accogliere nuovamente i lettori

Ritorno alla lettura: la Biblioteca “La Volpe” di Bastia Umbra riapre con un’aria nuova. I libri riprendono vita a Bastia Umbra. La Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” spalanca di nuovo le sue porte al pubblico lunedì 8 settembre, mettendo fine alla pausa estiva che ha visto i suoi corridoi in silenzio. Con il ritorno dei lettori, si percepisce un’atmosfera di rinnovata accoglienza e un’attenzione al benessere di chi frequenta gli spazi dedicati alla cultura e allo studio.

La riapertura segna non solo il ritorno alla normalità, ma anche un significativo passo avanti in termini di comfort. All’interno dei locali è stato installato un moderno impianto di climatizzazione, una scelta pensata per rendere l’ambiente più gradevole e accogliente, specialmente nelle giornate più calde. Questo piccolo grande miglioramento è un gesto tangibile verso la comunità, un invito a riscoprire il piacere di sfogliare una pagina in un luogo che sa prendersi cura dei suoi ospiti.

Gli orari rimangono quelli a cui la comunità è abituata, con le porte aperte dal lunedì al venerdì (10:00 – 13:00 e 15:30 – 18:30) e il sabato mattina (10:00 – 13:00).

In attesa di un calendario ricco di appuntamenti e iniziative, la biblioteca si conferma un punto di riferimento vitale per la promozione della lettura e lo sviluppo culturale della città.