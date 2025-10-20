Scuola di cucina tra tradizioni e sapori familiari

Al via il corso “Impariamo a fare i Maccheroni Dolci”

A Bastia Umbra parte un nuovo ciclo di incontri dedicato alla memoria e alla trasmissione delle tradizioni: la “Scuola della Cucina di Famiglia” torna protagonista con il corso “Impariamo a fare i Maccheroni Dolci”, uno dei piatti più caratteristici del territorio. Iniziativa promossa dal Comune di Bastia Umbra, il progetto mira a valorizzare l’identità gastronomica locale, fatta non soltanto di sapori, ma anche di storie, gesti antichi e convivialità tramandate di generazione in generazione, come riporta la nota stampa di Giacomo Lazzari – Comune di Bastia Umbra.

Le lezioni, in programma martedì 28 e mercoledì 29 ottobre 2025, offriranno l’occasione a diverse famiglie bastiole di condividere le proprie ricette originarie, con una trasmissione orale che si fa patrimonio vivo ed esperienza condivisa. Nell’atmosfera della cucina, ingredienti semplici si uniscono alle mani esperte, restituendo un percorso che parla di memoria ed autenticità.

La “Scuola della Cucina di Famiglia” diventa così luogo di incontro, dove ogni partecipante si mette in gioco tra racconti e fornelli, rivivendo e rinnovando un sapere antico. Durante il corso, gestualità e segreti della preparazione dei maccheroni dolci vengono tramandati con cura, a difesa di una tradizione secolare che rappresenta un vero patrimonio immateriale della comunità.

Il progetto, sintesi di cultura gastronomica e radici locali, invita tutti a riscoprire l’importanza della cucina come ambiente di relazione, dove si custodisce e si valorizza la memoria dei sapori e la storia viva di Bastia Umbra, in una convivialità che unisce passato e presente, generazioni e aspirazioni future.

Il Programma delle lezioni



Martedì 28 ottobre

Ore 16:00 Eude Zampini

Ore 21:00 Cecilia Alunni e Rosella Nucciarelli

Mercoledì 29 ottobre

Ore 16:00 Gigina Donti

Ore 21:00 Eugenia e Clara Castellini

Prenotazioni: la partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria al numero 075 8018 318. È previsto un massimo di 10 partecipanti per corso. In caso di adesioni superiori, verrà creata una lista d’attesa e, se possibile, sarà organizzato un turno aggiuntivo.