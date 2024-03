Bastia Popolare, sgravio TARI è l’inizio, più sostegno alle imprese

Bastia Popolare ha espresso il suo sostegno per l’approvazione della modifica del regolamento TARI nel consiglio comunale di ieri sera. Questa modifica permetterà uno sgravio del 75% della TARI per le attività economiche situate nelle aree interessate dai lavori di rifacimento di Piazza Mazzini e Via Roma.

Nonostante il voto favorevole, il consigliere di Bastia Popolare, Gianluca Ridolfi, ha evidenziato che questa misura deve essere solo un primo passo. Secondo lui, è necessario integrare lo sgravio con altre forme di sostegno, reperendo risorse all’interno del bilancio comunale.

Ridolfi ha affermato che Bastia Popolare voterà a favore della delibera, pur ritenendola insufficiente per aiutare adeguatamente gli operatori economici che stanno subendo disagi e cali di vendite a causa dei lavori in corso. Ha sottolineato l’importanza della trasparenza, esprimendo il desiderio che fosse indicata anche la somma prevista per la copertura della misura, ovvero 70mila euro a carico del bilancio.

Ridolfi ha ribadito l’importanza di essere sempre chiari con i cittadini e di dire le cose come stanno. Ha osservato che, sebbene parlare di ristori possa fare notizia, può anche indurre chi dovrà riceverli ad aspettarsi qualcosa di più sostanzioso, rischiando poi di rimanere deluso dalla scarsità economica dell’intervento.

Per Bastia Popolare, è necessario fare molto di più per sostenere le attività economiche. Ridolfi ha affermato che questo sarà solo un primo intervento, a cui dovranno seguirne altri in questa direzione. Ha espresso la convinzione che, facendo delle scelte oculate in altri settori del bilancio, sarà possibile individuare le risorse da aggiungere a quanto stanziato con questa delibera.

Per Bastia Popolare, il sostegno alle attività economiche, che significa anche sostenere i posti di lavoro, è una priorità che sta ai primi posti. Ridolfi ha quindi confermato il voto favorevole del partito alla delibera.

Fonte: Ufficio stampa Bastia Popolare