Il Sindaco Erigo Pecci e la delegazione di Bastia Umbra visitano Höchberg

Rinnovato Patto di Gemellaggio tra Bastia Umbra e Höchberg

Il Sindaco Erigo Pecci – Nel pomeriggio di oggi, il Sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci, e la delegazione di Bastia Umbra hanno visitato Höchberg per firmare il rinnovo del Patto di Gemellaggio. Questo evento segna un importante traguardo, celebrando i 35 anni di gemellaggio tra le due città.

Il fulcro del patto rinnovato è l’attivo coinvolgimento dei giovani e delle scuole nelle future attività del Gemellaggio. Questo è un obiettivo condiviso dai Sindaci Erigo Pecci e Alexander Knahn, con l’intento di rafforzare ulteriormente i legami di amicizia formati in questi 35 anni e trasmettere il loro valore alle generazioni future.

L’evento ha visto una partecipazione numerosa da parte dei cittadini di Höchberg, con partecipanti storici, molti nuovi volti e bambini delle scuole tedesche. Questi ultimi hanno donato delle lettere di risposta per i bambini della Scuola di XXV Aprile di Bastia Umbra, che in occasione del precedente incontro di Aprile, avevano realizzato dei portachiavi da donare alle varie città gemellate. Queste lettere verranno consegnate ai bambini al loro ritorno in Italia, in modo da incentivare un rapporto d’amicizia sempre più solido nel corso del tempo.

La giornata è stata un importante momento di festa e condivisione per Bastia Umbra e Höchberg, un promemoria di come il Gemellaggio non sia solo un accordo formale, ma una vera e propria esperienza da vivere. È fatta di rapporti interpersonali significativi, portati avanti e rafforzati da tutte le persone che nel corso della storia hanno contribuito a renderlo ciò che è oggi, e da tutte quelle che continueranno a scrivere altre pagine di questa meravigliosa storia condivisa nel tempo.