Erigo Pecci Candidato Sindaco Accoglie il Presidente del Pd e della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a Bastia

Erigo Pecci, candidato della Coalizione Civico Progressista di Bastia, ha avuto l’onore di ospitare Stefano Bonaccini, Presidente del Partito Democratico e della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle iniziative della sua campagna elettorale. L’evento, tenutosi presso l’Auditorium Sant’Angelo, ha rappresentato un’importante occasione di confronto e dibattito sulla situazione politica locale e nazionale. L’incontro ha offerto ai cittadini di Bastia l’opportunità di confrontarsi direttamente con uno dei principali leader politici del Paese e di approfondire tematiche di interesse per il territorio e per il futuro della regione.

Nel corso dell’incontro, sono intervenute anche Simona Meloni, consigliere comunale del Pd, e Camilla Laureti, europarlamentare e candidata di riferimento di area Dem per Bastia. Meloni ha offerto una valutazione incisiva sullo stato della politica regionale, mettendo a confronto il buon governo di Bonaccini con la gestione critica della cosa pubblica da parte della giunta Tesei. Laureti ha aggiunto ulteriori riflessioni sulla mancanza di idee e progetti concreti in Umbria legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), evidenziando l’importanza di iniziative mirate alle reali esigenze dei cittadini.

Nel suo intervento, il Presidente Bonaccini ha posto l’accento sull’importanza del sociale e sul valore futuro, che spazia dalla demografia alla tecnologia, sottolineando la necessità di un dialogo aperto e inclusivo con i cittadini. “Dobbiamo fare in modo che quando usciamo per strada ci riconoscano, capiscano i nostri valori e le nostre priorità, ma non dobbiamo aver paura di parlare di impresa e di sviluppo”, ha detto il presidente.

Bonaccini ha presentato progetti innovativi come i tecnopoli emiliani, simbolo dell’eccellenza e dell’innovazione della regione Emilia-Romagna, discutendo di tematiche cruciali per il futuro condiviso della nazione, come lo sviluppo delle cutting-edge technology.

Tema che ha evidenziato la necessità di quello “scatto” che è richiamata nel claim elettorale di Pecci, “Non siamo qui per un riscatto, ma per uno scatto”, sottolineando la necessità di un cambiamento progressivo e innovativo anche per Bastia. Ma Bonaccini, forte della sua esperienza amministrativa, ha affrontato anche temi di grande rilevanza sociale, come la tutela del sistema sanitario pubblico, che “la destra sta demolendo” e che invece è in testa all’agenda delle priorità del Pd.

“Sono convinto che possiamo tornare a vincere”, dice Bonaccini nel suo augurio al candidato della Coalizione Civico Progressista. “L’atteggiamento è tutto!”, rilancia Pecci.