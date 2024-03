Abita Infissi Bastia batte Volley Giovanile Assisi contro 3-0

Nella quinta giornata del girone di ritorno l’ Abita Infissi Bastia prevale per 3-0 contro il Volley Giovanile

Assisi con i seguenti parziali: 25-19, 25-13, 25-17. La partita inizia con l’equilibrio nel punteggio. Le ospiti provano ad allungare ma l’Abita Bastia si porta avanti di qualche punto e chiude in sicurezza il parziale.

Secondo set che evidenzia un netto divario tra le due formazioni. Le padrone di casa giocano bene e l’Assisi

non è in grado di opporre una valida resistenza.

Il terzo parziale ricalca i precedenti con l’Abita Bastia che si porta avanti. Le ospiti reagiscono e si

portano davanti. Bastia però non concede più nulla ed in breve porta a casa l’intera posta.

L’Abita Infissi conferma di meritare l’attuale posizione in classifica frutto del buon lavoro svolto in

allenamento.

Nel prossimo turno l’Abita Infissi Bastia giocherà in trasferta a Foligno contro La formazione locale all’Antico

Pastificio Umbro. Una partita da non sottovalutare ma ulteriore occasione per continuare nella serie

positiva.

La partita è in programma sabato 16 Marzo 2024 alle ore 18.00.

Abita Bastia: Zampini 17, Spacci 13, Pero 11, Mazzasette 8, Nofri 1, Censi 1, Rota (L1), Mussini 2,

Torrisi 1, Cherubini, NE: Gierek, Coraggi (L2) All. Cacciatore Michele 2° allenatore Dionigi Alberto.

Volley Giovanile Assisi: Narducci Ale. 8, Degli Esposti Fragola 7, Matteucci 5, Narducci Cla. 3, Shahvandi 1

Buini, Pammelati (L1), Saltalippi 2, Stacchiotti 1, Conti (L2), Capocciuti, All. Brizzi Enrico 2° all. Tullio

Francesco

Abita Infissi Bastia: (Bs. 4, Bv. 6, muri 4)

Volley Giovanile Assisi: (Bs. 8, Bv. 5, muri 3)