Fdi Bastia Umbra, complimenti ai nuovi eletti in giunta

Fdi Bastia Umbra – Congratulazioni e buon lavoro per la nuova nomina di Vicesindaco all’Assessore di Fratelli d’Italia del Comune di Bastia Umbra Valeria Morettini; un riconoscimento importante per lei e per Fratelli d’Italia in virtù del suo impegno da sempre profuso nell’esclusivo interesse dei cittadini, che negli anni ha guidato la sua attività all’interno delle Istituzioni e nelle dinamiche comunali.

Siamo sicuri che la nuova Giunta Lungarotti con la nomina anche di Mauro Timi -assessore all’ambiente e territorio, a cui facciamo i complimenti per aver ricevuto questo nuovo incarico, lavorerà, come sempre fatto, con dedizione e per il bene della città. I

l Circolo Comunale di Fratelli d’Italia, rappresentato in Giunta anche dall’Assessore Stefano Santoni ed in Consiglio comunale da Monica Bruschini e Michael Alunni Bernardini sarà al loro fianco!