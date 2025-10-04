Forza Italia accusa, Giusy Grasso: “La sinistra difende solo le imposte”

Bastia Umbra, bocciata la mozione contro gli aumenti fiscali
Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Bastia Umbra, la maggioranza di centrosinistra ha rigettato la proposta avanzata dai consiglieri di Centrodestra, volta a sollecitare il Sindaco e la Giunta ad opporsi alla nuova manovra fiscale regionale. Il provvedimento, scrive il segretario comunale di Forza Italia, Giusy Grasso, sancito dalla legge n. 2/2025, introduce un aumento dell’addizionale IRPEF già da quest’anno e un incremento dell’IRAP a partire dal prossimo, con impatti diretti su famiglie, lavoratori e imprese locali.
Secondo il segretario cittadino Giusy Grasso, la decisione della Regione Umbria rappresenta una scelta politica priva di giustificazioni economiche, che rischia di compromettere la fragile ripresa e di aggravare ulteriormente il peso del caro vita. La Corte dei Conti, infatti, ha evidenziato come il disavanzo sanitario fosse gestibile con le risorse già disponibili, smentendo la narrativa dell’emergenza finanziaria promossa dalla Giunta regionale.
Forza Italia denuncia anche l’atteggiamento della maggioranza bastiola, accusata di subordinarsi alle logiche di partito anziché difendere gli interessi della comunità. “Un comportamento che tradisce la fiducia dei cittadini e dimostra una preoccupante mancanza di autonomia”, ha sottolineato Grasso.
Il gruppo consiliare azzurro ribadisce il proprio impegno nel contrastare politiche fiscali ritenute penalizzanti e nel promuovere azioni concrete a tutela del tessuto sociale ed economico locale. “Continueremo a batterci per una fiscalità equa e per il rispetto delle reali esigenze dei cittadini”, conclude la nota.
