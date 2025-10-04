Forza Italia accusa, Giusy Grasso: “La sinistra difende solo le imposte”

A Singapore trionfa Russell davanti a Verstappen, quarto Piastri Sesto e settimo posto per le Ferrari di Leclerc e Hamilton

Agenti immobiliari, Fabrizio Segalerba eletto presidente della Fiaip RICCIONE (ITALPRESS) – Fabrizio Segalerba è stato eletto Presidente Nazionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali nel corso del XVI Congresso Nazionale Fiaip, al Palazzo dei Congressi di Riccione. Innovazione nella continuità e una nuova visione per affrontare le sfide del futuro per tutta la categoria, sono state al centro della tre giorni nel corso […]

Udinese-Cagliari 1-1, a Borrelli risponde Kabasele Le due squadre restano appaiate a meta' classifica con 8 punti.

Papa “Addolorato per sofferenze popolo Gaza, auspico si arrivi a pace” ROMA (ITALPRESS) – Anche in occasione dell’odierno Angelus in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha parlato di quanto sta succedendo in Palestina: “Continuo a essere addolorato per l’immane sofferenza patita dal popolo palestinese a Gaza” ha detto il Pontefice che ha poi ha avuto parole di speranza perchè presto tacciano le armi: “In queste […]

Ucraina, Zelensky “Nuovo attacco dei russi con 50 missili e 500 droni” ROMA (ITALPRESS) – “Ieri sera, l’Ucraina è stata nuovamente sottoposta a un attacco congiunto russo: oltre 50 missili e circa 500 droni d’attacco. I russi hanno colpito con missili da crociera, “shahed” e Kinzhal, tra gli altri. Le regioni di Leopoli, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Cernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa e Kirovohrad sono state tutte prese di […]

Aldeguer vince in Indonesia, infortunio alla clavicola per Marc Marquez Fuori anche Marco Bezzecchi e Francescxo Bagnaia

Tajani “Pace più vicina, pronti a costruire vero stato palestinese” ROMA (ITALPRESS) – “Non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo, ma la pace a Gaza è più vicina. Confido nel lavoro di Turchia, Qatar ed Egitto per convincere definitivamente Hamas, e negli Usa per influire su Israele. Mancano poche ore all’anniversario di quel tragico 7 ottobre, questa guerra deve finire”. Lo dice il vicepremier e ministro degli […]

Perrone risponde a Samardzic, Atalanta-Como 1-1 Secondo pareggio di fila in campionato per entrambe

Poker nerazzurro a San Siro, l’Inter travolge la Cremonese 4-1 Ttutto facile per la squadra di Chivu che infligge la prima sconfitta ai grigiorossi di Nicola