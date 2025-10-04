Sapori d’autunno e convivialità pranzo al Centro San Michele

Il 26 ottobre pranzo stagionale promosso da Associazione ABC

Domenica 26 ottobre 2025, alle ore 13.00, il Centro San Michele ospiterà il tradizionale Pranzo d’Autunno promosso dall’Associazione ABC, realtà attiva nel territorio per la promozione della socialità e della cultura gastronomica locale. L’iniziativa si propone come un momento di incontro all’insegna della condivisione, dei sapori autentici e della stagionalità, con un menù che celebra la selvaggina e gli ingredienti tipici del periodo.

La proposta culinaria si apre con rigatoni al ragù bianco di cinghiale, seguiti da uno spezzatino in umido accompagnato da verdure ripassate, piatti pensati per esaltare la ricchezza della cucina autunnale. Per i più piccoli e per chi preferisce alternative leggere, è previsto un menù dedicato con rigatoni alla norcina e roast-beef di tacchino con piselli, mantenendo intatta la filosofia dell’evento: stare insieme con gusto e semplicità.

A chiudere il pranzo, una selezione di dolcetti tradizionali serviti con Vin Santo, in un’atmosfera che punta a riscoprire il piacere della tavola come luogo di incontro e memoria. L’Associazione ABC rinnova l’invito a partecipare, sottolineando il valore della convivialità come strumento di coesione sociale e valorizzazione del territorio.

Le prenotazioni sono aperte fino a giovedì 23 ottobre 2025, con contatti disponibili via telefono e email. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività associative con l’obiettivo di rafforzare il legame tra cittadini e tradizioni, offrendo un’occasione concreta per ritrovarsi e condividere un pranzo in allegria.