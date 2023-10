La corsa per la poltrona di sindaco a Bastia si fa più incerta

La corsa per la poltrona – L’arena politica di Bastia Umbra si è surriscaldata in vista delle prossime elezioni comunali, con il centrodestra che mira a consolidare la propria posizione e a riunirsi sotto una bandiera comune, mentre il centrosinistra lotta per trovare un candidato sindaco che possa unire l’intera coalizione.

La lista Paola Lungarotti, all’interno del centrodestra, ha sollevato dubbi sulla piena convergenza sul nome dell’attuale sindaco, chiedendo chiarezza alla maggioranza. Mentre Fratelli d’Italia non ha espresso ancora una posizione definitiva, i rappresentanti di Forza Italia, – coordinati in città da Emidio Sulpizzi -, ad eccezione dell’assessore Franchi, e Bastia Popolare sembrano mostrare un certo dissenso rispetto alla candidatura in questione e sono molto concentrati su un candidato forte, all’altezza della situazione e che gode di molta fiducia tra la popolazione, in virtù delle sue indubbie capacità amministrative. Anche la Lega, sul territorio rappresentata dalla consigliera, Catia degli Esposti, sembra non essere per niente a favore dell’attuale sindaco. Stefano Pastorelli, in accordo con il neo segretario Augusto Marchetti, scioglieranno presto il nodo.

Dall’altra parte, il centrosinistra è ancora lontano dall’individuare un candidato sindaco che sia accolto favorevolmente da tutta la coalizione. I nomi in gioco includono figure come Erigo Pecci, Ramona Furiani, Paolo Ansideri e la presidente dell’ente Palio, Federica Moretti.

La scena politica di Bastia Umbra rimane in fermento, con incertezza e dibattiti che dominano la discussione pubblica in vista delle prossime elezioni comunali.