Bastia, da martedì 13 ottobre chiusura Aree polivalenti

Facendo seguito con quanto precedentemente comunicato relativamente all’evolversi della situazione epidemiologica e visto il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, con Ordinanza del Sindaco n. 280 saranno chiuse al pubblico le aree polivalenti di Borgo I Maggio e Via Allende, con decorrenza dal 13.10.2020 e sino a nuova ordinanza di revoca.

Le due aree restano comunque a disposizione delle scuole e delle associazioni previa formale richiesta agli uffici comunali per i Servizi scolastici e per lo Sport. Ritenuto che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità, che richiedono l’adozione di provvedimenti immediati per contrastare l’emergenza epidemiologica, il contenuto dell’ ordinanza potrà essere aggiornato in base all’evoluzione della situazione epidemiologica del virus (dal testo dell’Ordinanza N. 280 /2020).