Università Libera aprirà anno accademico 2020/21 il 29 ottobre

L’Università Libera di Bastia aprirà l’anno accademico 2020/21 il prossimo 29 ottobre presso il Cinema Esperia alle ore 21. Una inaugurazione volta a presentare il programma – o meglio i cosiddetti Sentieri in cui si articolano i corsi -, dizione già sperimentata con successo e adesione nel precedente anno accademico, interrotti causa covid nello scorso marzo per essere ripresi e conclusi a giugno. Al lavoro dagli inizi di settembre, il Consiglio Direttivo presieduto da Rosella Aristei ha coordinato i sei sentieri – del ben essere, della scoperta, delle arti, del gioco, dell’anima, della comunicazione – arricchendo di nuovi contenuti, ritenuti emergenti, i corsi tradizionalmente offerti con l’introduzione di tematiche legate agli eventi di questo tempo attuale.

“In un periodo davvero unico e speciale – sottolinea la Presidente Aristei – abbiamo scelto di essere presenti, come sempre, con la “speranza”, pensata e vissuta come prezioso elemento che ci fa stare bene nel presente orientandoci verso il futuro.” “Ma una innovativa offerta – prosegue – è nel potenziamento della conoscenza delle lingue straniere con un corso di alfabetizzazione di lingua cinese, ritenuta necessaria nel nostro territorio a vocazione commerciale, oltre ad un corso di lingua italiana per gli stranieri, favorendo una indubitabile ricaduta sul piano sociale”.

Restano i corsi base già consolidati nel tempo con alcune aggiunte per arricchire l’offerta culturale. Sotto la lente di grande attenzione il Sentiero del Benessere, volendo sostenere i cittadini a meglio affrontare questo tempo un po’ preoccupante.

“Naturalmente – chiarisce la Presidente con l’intero Direttivo – il tutto nel più rigoroso rispetto delle norme anticovid che ci hanno imposto sforzi notevoli, con il necessario supporto del Comune, per la scelta delle sedi per i corsi.”

Per il valore delle nostre tradizioni e per riscoprire il territorio nei suoi vari aspetti, una coinvolgente novità: a proposito della necessità del “colloquio” con la gente, perché possa essere protagonista, ogni mese ci saranno incontri gratuiti “a sorpresa con e per la città”.

L’inaugurazione avrà luogo presso il cinema Esperia giovedì 29 ottobre, ore 21, con performance artistico/ musicali/ teatrali offerte dai docenti UNILIB con l’associazione Fare Musica.

Causa Covid, posti limitati e quindi prenotazione obbligatoria.

Prenotazioni da sabato 24 ottobre ai numeri:

3403425282 dalle ore 12 alle 14

3355875182 dalle 16 alle 18

3392967915 dalle 20 alle 22

Direttivo UNILIB