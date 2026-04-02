Certificati online: la rivoluzione digitale dello stato civile

Nuovi servizi rapidi per i cittadini residenti nel perugino

Bastia Umbra, 2 aprile 2026 – La pubblica amministrazione italiana compie un passo decisivo verso la semplificazione burocratica totale. Dal 31 marzo 2026, infatti, è operativo un nuovo canale digitale che permette di ottenere i documenti di stato civile senza doversi recare fisicamente presso gli uffici comunali. Attraverso il portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, gli utenti possono ora richiedere estratti di nascita, atti di matrimonio e documenti relativi alle unioni civili. Questa innovazione sfrutta la potenza tecnologica della piattaforma ANSC, l’archivio nazionale informatizzato, che connette i registri di tutti i comuni italiani aderenti in un unico ecosistema virtuale protetto e immediato, come riporta il comunicato di Giacomo Lazzari – Comune di Bastia Umbra.

Funzionamento del portale e accesso con identità digitale

Per usufruire del servizio, il cittadino deve autenticarsi mediante i sistemi di identità digitale previsti dalla normativa vigente. L’accesso è garantito sia tramite SPID che attraverso la Carta d’Identità Elettronica, strumenti che assicurano la massima sicurezza nel trattamento dei dati sensibili. Una volta effettuato il login, l’interfaccia permette di gestire in completa autonomia le proprie pratiche o quelle relative ai figli minorenni conviventi, scaricando i file direttamente sul proprio dispositivo. Risulta importante sottolineare che tale procedura non è solo un’alternativa più veloce, ma rappresenta un’evoluzione strutturale del rapporto tra ente locale e utente, eliminando code e attese superflue.

Sicurezza dei dati e autenticità tramite QR Code

I documenti rilasciati in questa modalità possiedono la medesima validità legale di quelli emessi allo sportello. Per garantire l’integrità del dato, ogni file viene generato con un sigillo elettronico qualificato e un codice QR univoco. Questo sistema permette a chiunque riceva il certificato di verificarne istantaneamente l’autenticità e la provenienza, rendendo il documento a prova di contraffazione. Inoltre, la transizione digitale porta con sé un vantaggio economico diretto per le famiglie: tutti i certificati scaricati tramite la piattaforma ANPR sono rigorosamente esenti dall’imposta di bollo, rendendo l’operazione totalmente gratuita per la collettività.

Gestione dei documenti cartacei e supporto agli sportelli

Nonostante la spinta verso l’informatizzazione, il sistema garantisce la massima inclusività per ogni tipo di pratica. Gli uffici comunali rimangono infatti pienamente operativi per gestire tutte le istanze che riguardano atti non ancora digitalizzati o registri storici custoditi negli archivi fisici. La nuova modalità online si affianca quindi ai servizi tradizionali, offrendo una corsia preferenziale a chi possiede già un fascicolo formato digitalmente nel sistema ANSC. Questa strategia ibrida permette di non lasciare indietro nessuno, assicurando che la modernizzazione del Paese proceda di pari passo con la tutela di ogni diritto civile e amministrativo del cittadino.