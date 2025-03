Tecnologie smart e robot: l’innovazione a Expo Casa

Domotica, edilizia digitale e Robot Dog protagonisti a Bastia Umbra

L’evento Expo Casa prosegue mettendo al centro le tecnologie avanzate per l’abitare. L’edizione di quest’anno esplora le innovazioni nel settore della domotica, dell’edilizia e della digitalizzazione dei processi costruttivi. Tra le novità presentate, particolare attenzione è rivolta ai sistemi per case intelligenti, ai materiali ad alta tecnologia e alle soluzioni per una gestione più efficiente e sicura degli edifici.

Secondo Aldo Amoni, Presidente di Epta Confcommercio Umbria, Expo Casa vuole rappresentare un punto di riferimento per chi opera nel settore e per chi desidera aggiornarsi sulle trasformazioni in corso. L’obiettivo della manifestazione è mostrare come la tecnologia stia cambiando il concetto di abitazione, con soluzioni che migliorano sicurezza, efficienza e sostenibilità.

Tra le innovazioni più discusse, il Robot Dog sta suscitando interesse per la sua capacità di operare nei cantieri, raccogliere dati in tempo reale e segnalare anomalie, aumentando la sicurezza sul lavoro. Accanto a questa tecnologia, il BIM (Building Information Modeling) sta rivoluzionando la progettazione e la gestione degli edifici, consentendo di integrare digitalmente le diverse fasi costruttive. Un altro strumento di rilievo è il LiDAR, un sistema laser che permette di mappare con precisione il terreno e le strutture, migliorando la pianificazione e riducendo gli errori nei lavori edilizi.

Venerdì 7 marzo, alle 17.30, nell’Area Eventi di Expo Casa, si terrà il convegno “La Nuova Frontiera della Digitalizzazione nell’Edilizia”, organizzato da Eagle Projects. L’incontro approfondirà il ruolo delle tecnologie digitali nella trasformazione del settore edilizio e i benefici in termini di efficienza e sostenibilità.

Sempre domani, alle 15.30, un altro evento si concentrerà sul tema del benessere abitativo. Il talk “Sistemi di schermatura solare e benessere climatico”, a cura di GFA Group, illustrerà le più recenti soluzioni per migliorare il comfort termico degli edifici, ridurre il consumo energetico e ottimizzare gli spazi abitativi attraverso materiali e schermature intelligenti.

Expo Casa 2025 si svolge presso Umbriafiere di Bastia Umbra (PG), con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 20.00, mentre sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00. Per maggiori informazioni, il programma completo è disponibile sul sito ufficiale: www.expo-casa.com.