Intervento nella palestra della Scuola Umberto Fifi di Borgo Primo Maggio

A seguito delle grandi precipitazioni avvenute in questi giorni, nella struttura della palestra della Scuola Umberto Fifi di Borgo 1° Maggio si è verificata una infiltrazione d’acqua alquanto cospicua che non ha permesso il regolare svolgimento degli allenamenti previsti. Scusandoci con le famiglie e con le associazioni per il disagio subito, ci teniamo a riportare i fatti e l’intervento tempestivo. Venerdì mattina il tecnico non vedendo infiltrazioni sui muri ha ritenuto che l’acqua entrata provenisse da un infisso non perfettamente chiuso.

Venerdì sera a seguito di chiamate da parte dei presenti in palestra, sono intervenuti gli assessori Filiberto Franchi e Stefano Santoni, successivamente è intervenuto anche il Sindaco Paola Lungarotti che ha chiamato il responsabile del settore per concordare un ulteriore intervento effettuato la mattina del sabato, alle 7.30 con la presenza dell’assessore Franchi. La squadra ha potuto verificare che un piccione e non più piccioni, aveva ostruito lo scarico della grondaia.

C’è sempre molta attenzione da parte dell’Amministrazione sia nel mantenere gli impegni dichiarati alla cittadinanza che nel seguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. “Ci rendiamo conto che il popolo sportivo bastiolo è numeroso e partecipe – afferma l’assessore Franchi – per questo ricordiamo che il bando del Pallone Pressostatico di San Lorenzo è stato pubblicato già da una decina di giorni e che si sta procedendo per l’inizio lavori dell’impianto sportivo di XXV Aprile”.