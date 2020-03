Restyling nuova piazza di Bastia rimandata, urgono provvedimenti

da Lorenzo Capezzali

Nuova Piazza di Bastia e politica commerciale fissa e ambulante nel carnet dell’amministrazione comunale che intende provvedere quanto prima anche se il CoronaVirus influisce sullo status giuridico commerciale dei preposti. Per la centralissima piazza comunale il sindaco Paola Lungarotti annuncia un rinvio del protocollo di lavoro sottoscrivendo il nuovo corso di collaborazione tra l’ente e le associazioni di categoria Confcommercio ed altri.

Nel mirino lo stato di necessità di mantenere in piedi i posti fissi di piazza ed ambulanti i cui risultati economici sono calati. La crisi economica e il morbo cinese stanno mettendo a dura prova la resistenza di negozi e fiere in un momento in cui la psicosi del virus propone riflessioni e restringimenti logistici.

Il valore del nuovo feeling tra amministrazione e esercenti ha un valore anche politico guardando alle recenti votazioni, un cavallo di battaglia dell’opposto schieramento di centro sinistra.

Paola Lungarotti, sindaco, rimarca la priorità di questi interventi per dare fiato all’economia bastiola e ai molti lavoratori che riempiono fiere e mercati in giorni proprio favorevoli. Il sindaco Lungarotti premura una fascia sociale ed economica con parole decisioniste sul percorso del nuovo cartello di centro destra messo in campo dopo la vittoria alle urne ultimo.

“Il crono programma adottato sta andando avanti – dice il sindaco Lungarotti alla stampa – ed in ogni fascia d’intervento abbiamo fornito la priorità come per l’economia e l’estetica della Piazza i cui lavori inizieranno quanto prima. Siamo convinti di fornire i giusti mezzi per soddisfare le esigenze e il futuro dei residenti”.