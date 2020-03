Giornata internazionale della Donna 2020, 5 marzo, Libere di Essere

“Troppo spesso negata e nascosta, eppure dilagante, la violenza contro le donne è il segno tragico della cultura sessista, della quale si nutrono le sue tristi radici”. La presentazione del libro “Libere di essere? Dalla violenza di genere verso un nuovo rapporto tra donne e uomini” della Dottoressa Rosella De Leonibus, Cittadella Editrice. Interverranno l’Autrice e la scrittrice Silvana Sonno.

L’evento è in collaborazione con Punto d’Ascolto Antiviolenza Zona Sociale 3- RAV Bastia Umbra. La dottoressa Rosella De Leonibus, psicologa-psicoterapeuta libera professionista, didatta e supervisor in Psicoterapia della Gestalt presso l’IPGE, oltre all’attività clinica si occupa di formazione e supervisione di équipe professionali e gruppi di lavoro. Ha scritto centinaia di articoli in ambito psicologico.

Per la collana “Roccalibri” di Cittadella Editrice ha pubblicato Psicologia del quotidiano. Cose da grandi e Pianeta coppia. Per la stessa casa editrice cura la collana “Alfabeti per le emozioni”, all’interno della quale ha pubblicato P come Paura e C come Coraggio; nel 2017 è uscito nella collana Psicoguide il libro Prendersi cura. Accogliere, sostenere e co-creare attraverso la relazione psicoterapeutica.

Collabora con il periodico “Rocca” dal 1990. Presso l’Ordine degli Psicologi è capo redattrice della rivista “La mente che cura”. “Il nostro impegno come professionisti della psicologia e della psicoterapia, oltre che nel campo clinico, nelle case di accoglienza per le vittime di violenza e nei centri di ascolto, si colloca anche nel produrre stimoli culturali e nuove chiavi di lettura del rapporto tra i generi, per lavorare alla radice del fenomeno della violenza sulle donne”.

Il primo significativo, educativo evento per la Giornata internazionale della Donna 2020, la prima iniziativa del programma organizzato dal Comune di Bastia Umbra Assessorato alla Cultura e Pari Opportunità, in collaborazione con il Tavolo Comunale per le Pari opportunità, Punto d’Ascolto Antiviolenza Zona Sociale 3 RAV Bastia Umbra, Associazione Onlus Punto Rosa, Sistema Museo gestore della Biblioteca Comunale Alberto la Volpe, Associazione “Gli Aghi di Assisi”.

I prossimi appuntamenti in programma:

Dall’1 all’8 Marzo

Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe”

SCAFFALE IN ROSA

Una bibliografia dedicata alle scrittrici più amate di tutti i tempi

Venerdì 6 Marzo ore 10.00 – Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe”

LETTURE CON LA PANCIA PER MAMME IN DOLCE ATTESA

Sabato 7 Marzo ore 21 – Auditorium Sant’Angelo

DONNE PER LE DONNE

Bastia Umbra per la prevenzione del tumore al seno- Convegno

Interverranno:

Dott. Luciano Carli – L’importanza della prevenzione e il rapporto medico-paziente

Dott.ssa Antonella Romansi – Emozioni in gioco: come poter affrontare un futuro carico di incertezze

Dott.ssa Carla Puletti – La fisioterapia nel percorso di cure oncologiche

Dott.ssa Franca Proietti Cicoria – L’ importanza di una sana nutrizione

Stefania Carloni – Girovagando per camminare insieme

Letture e musica di Gabriele e Nicola Scarponi e Anna Maria Folliero

Le rappresentanti della Onlus Punto Rosa presenteranno i propri servizi e doneranno un piccolo omaggio a tutte le partecipanti – A cura di Associazione Onlus Punto Rosa

Domenica 8 Marzo ore 18.00 – Auditorium S.Angelo

D UNA STORIA DI DONNA

Il racconto di una vita fra due ninne nanne

Elisabetta Pallucchi, mezzosoprano

Federica Crispini, voce recitante

Egidio Flamini, pianoforte

Venerdì 13 Marzo ore 17.30 – Auditorium S.Angelo

CUCIRE IL FUTURO

Lo sguardo femminile per una nuova economia

Curato da Gli aghi di Assisi

15-29 Marzo – Auditorium S.Angelo

DONNA VEDE DONNA

Mostra fotografica corredata da versi

A cura di Marco Pareti e Stefano Fasi

Domenica 15 Marzo – ore 17.00 Vernissage

Sabato 21 Marzo e Venerdì 27 Marzo ore 17.30 Incontro con gli autori di “Donna vede Donna”

Sabato 28 Marzo ore 19.00

LA ROCCA BAGLIONESCA SI ILLUMINA DI GIALLO

GIORNATA MONDIALE DELL’ ENDOMETRIOSI

Facciamo luce sull’endometriosi, rendiamo visibile ciò che è invisibile

Riflettori accesi su una patologia poco conosciuta.

Domenica 5 Aprile ore 17.00 – Auditorium S.Angelo

CONFERIMENTO DELLA MIMOSA D’ORO 2020 A PAOLA MELA, IMPRENDITRICE

PRESIDENTE di Confartigianato Bastia Umbra

Interverranno il Sindaco – Assessore alla Cultura e Pari Opportunità – Prof.ssa Paola Lungarotti

Daniela Brunelli – Assessore alle Politiche Sociali, Scolastiche e dell’Infanzia

Presenterà l’evento la Dott.ssa Cav. Rosella Aristei, Presidente Università Libera