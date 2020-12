Valeria Morettini, l’assessore, la risposta è davanti agli occhi di tutti

Sì, la risposta è davanti agli occhi di tutti, come l’impegno e l’attenzione che il Comune di Bastia Umbra sta dimostrando in questa fase emergenziale da marzo ad oggi, anticipando anche disposizioni successivamente dettate dal Governo nazionale con prelievi pure dal proprio bilancio.

Sono arrivati nelle casse del Comune circa un milione e seicentomila euro destinati a minori entrate e maggiori spese connesse all’emergenza covid che i comuni in questa condizione emergenziale subiscono alla pari delle aziende private.

Nel bilancio aggiornato all’ultima variazione, oltre 900.000 euro vanno a coprire le minore entrate determinate da: Imu, Addizionale Irpef, Pubblicità ed affissioni, sanzioni da codice della strada, liberalizzazione parchimetri, impianti sportivi, canoni di affitto, Tosap. Oltre alla riduzione Tari riconosciuta da questa amministrazione alle attività economiche penalizzate dagli effetti dell’emergenza sanitaria per un importo di 250.000 euro circa.

Senza dimenticare le maggiori spese sostenute ad oggi per far fronte all’emergenza sanitaria per un totale di circa 160.000 euro frutto di spese per emergenza alimentare integrati, per scelta dell’Amministrazione, con fondi comunali per 94.000 euro, lavori sugli edifici scolatici, pulizie straordinarie e sanificazioni di uffici e locali comunali, scuole ed aree verdi, acquisto dispositivi di sicurezza, spese per vigilanza.