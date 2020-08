M5s Bastia, disinvoltura e pressappochismo delle varianti al prg

La programmazione urbanistica è un aspetto importantissimo dell’amministrazione comunale, non solo perché “crea” la città e condiziona il comparto edilizio, con le ricadute economiche che ne conseguono, ma soprattutto perché permette ad alcuni privati (più “alcuni” degli altri) di conseguire enormi profitti nel momento in cui l’amministrazione cambia le destinazioni d’uso da agricolo a residenziale/industriale/ commerciale. Il piano regolatore deve essere al servizio della città e del bene comune. Se un nuovo piano regolatore non si fa perché è più comodo procedere a tozzi e bocconi in modo da “non avere le mani legate”, questo si chiama “far west”: LA LEGGE SONO IO E DECIDO IO.

Se questa è la realtà, il centrodestra che amministra la nostra città dal 2009 ed in particolare questa Amministrazione, insediata da un anno, dimostrano di operare in piena continuità con le precedenti amministrazioni di sinistra, mantenendo il Comune di Bastia in cima alla classifica dei comuni più cementificati dell’Umbria, con ben il 25,4% di suolo edificato, come anche certificato dal rapporto ISPRA 2019.

Solo nell’ultimo decennio 2010-2020 nel nostro comune sono stati approvati ben 16 piani attuativi che di seguito elenchiamo:

– 2011 Piano attuativo di iniziativa mista di VIA ANTONIO GRAMSCI;

– 2012 Piano attuativo di iniziativa mista “SAN GIUSEPPE”;

– 2013 Piano attuativo di iniziativa mista zona di ristrutturazione “R2 FRANCHI” e aree limitrofe, ditte FRANCHI e CENTRAL PARK;

– 2013 e 2020 Piano attuativo di iniziativa mista Loc. San Lorenzo, ditte RUSTICI e CRISTOFANI;

– 2013 Piano attuativo di iniziativa mista per la delocalizzazione di detrattori ambientali in LOC. FONTE DEL LUPO;

– 2013 Piano attuativo di iniziativa mista in loc. Cipresso A. FORINI SRL e POLINORI TARCISIO;

– 2013 Piano attuativo di iniziativa mista, piano San Michele – Ditte SAN MICHELE SRL, PILLI GIUSEPPE, PILLI MATTIA, BOCCALI LORELLA;

– 2013 Piano attuativo di iniziativa mista NOVELLA CONFEZIONI;

– 2014 Piano attuativo di iniziativa mista Zona R6 Piazza del Mercato – edificio ex mattatoio DITTA STRUCTURAE;

– 2014 Piano attuativo di iniziativa mista Zona C2 ed aree limitrofe – BORGO I MAGGIO;

– 2016 Piano attuativo di iniziativa mista in loc. MADONNA DI CAMPAGNA;

– 2017 Piano Attuativo di Iniziativa Mista per la zona di Ristrutturazione R1 ex Deltafina e aree limitrofe, Ditta COSTRUZIONI BALDELLI;

– 2019 Piano attuativo di iniziativa mista ex Pic e aree limitrofe, Ditta COOP CENTRO ITALIA SOC. COOP;

– 2019 Variante al piano attuativo di iniziativa mista – zona di ristrutturazione R6 Piazza del Mercato – DITTA STRUCTURAE SRL;

– 2019 Piano attuativo di iniziativa mista per il recupero dell’area Ex-MIGNINI PETRINI.

Questa amministrazione vuole finalmente realizzare un progetto urbanistico a lungo termine, ragionato e sensato per una crescita armoniosa di tutta la città, oppure continuerà la sequela di rattoppi, con piani attuativi ad iniziativa mista, in cui Tizio o Caio hanno diritto di precedenza rispetto alla collettività?

MoVimento 5 Stelle Bastia Umbra