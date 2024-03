Mobilità e Trasporti, grande partecipazione all’incontro della Coalizione Civico Progressista

Una folta partecipazione ha caratterizzato l’evento svoltosi ieri, Sabato 23 Marzo, nella Sede del Comitato Elettorale per Erigo Pecci Sindaco sul tema della mobilità e dei trasporti urbani, regionali e nazionali, molto sentito dalla cittadinanza, organizzato dalla Coalizione Civico Progressista.

Ad aprire il dibattito, l’intervento di Pecci che si è concentrato su questioni fondamentali come il recupero della Stazione di Bastia a servizio merci e il collegamento del servizio urbano di pullman con Santa Maria e Ponte San Giovanni, per essere in rete con i sistemi di trasporto pubblico delle città limitrofe più importanti. Il Candidato della Coalizione Civico Progressista ha inoltre espresso le sue perplessità riguardo alla stazione dell’alta velocità umbra pensata dalla giunta Tesei in Toscana, distante dalla nostra rete ferroviaria e raggiungibile solo attraverso auto private, e la totale contrarietà al progetto del sovrappasso di Ospedalicchio promosso dalle giunte Ansideri-Lungarotti che prevede la realizzazione di una collina di 14mt visibile da Assisi e Perugia comportando uno scempio urbanistico e paesaggistico di drammatica portata. A queste gravi problematiche, come afferma Pecci, andrebbe ad aggiungersi l’impossibilità di costruire piste ciclopedonali sulla tratta Bastiola- Ospedalicchio, a causa delle elevate pendenze, oltre a costi di realizzazione enormemente spropositati rispetto alle soluzioni più efficaci proposte dalla Coalizione che rappresenta.

Insieme al Candidato, hanno contribuito al dibattito l’Onorevole Andrea Casu Deputato della Repubblica per il Partito Democratico, l’Onorevole Emma Pavanelli Deputata della Repubblica per il Movimento 5 Stelle, il Consigliere Regionale del Partito Democratico Michele Bettarelli e Vannio Brozzi ex Dirigente delle Ferrovie e Sindaco di Bastia Umbra. La moderazione è stata affidata alla Consigliera Comunale del Partito Democratico, Ramona Furiani.

La scelta del centrosinistra di Bastia Umbra di affrontare il tema cruciale dei trasporti e della mobilità nel primo incontro politico del nuovo Comitato per il Candidato Sindaco Erigo Pecci, invia un segnale molto significativo in una Regione dove molte persone si trovano ad utilizzare esclusivamente l’auto privata per gli spostamenti.

Come sottolineato nei vari interventi, in Umbria attualmente meno dell’1% degli spostamenti avviene tramite mezzi pubblici, mentre l’80% avviene con l’auto privata, rappresentando una sfida ambientale e logistica per la mobilità regionale.

Il tema dei trasporti è centrale nel dibattito politico, in quanto la rete infrastrutturale, il trasporto pubblico e la mobilità influenzano direttamente altri settori cruciali come l’economia, il lavoro, la sanità, i servizi sociali e l’istruzione.

La qualità della vita in Regione dipende non solo dall’aspetto turistico, ma anche dalla garanzia di pari opportunità e accesso ai servizi per tutti i cittadini. Investire e migliorare costantemente il trasporto pubblico è fondamentale per evitare discriminazioni e garantire un livello di vita equo per tutti.

È possibile recuperare interamente l’evento tramite lo streaming sulla pagina Facebook del Candidato Erigo Pecci Sindaco.

Link alla Diretta: https://fb.watch/q–rD2GcZp/

Firmato – Coalizione Civico Progressista per Erigo Pecci Sindaco