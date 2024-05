Pressostruttura di San Lorenzo: un progetto criticato per sicurezza e costi

Ieri, durante l’iniziativa “Passeggiate di Quartiere”, Erigo Pecci e la Coalizione Civico Progressista hanno visitato la Pressostruttura di San Lorenzo, un’opera realizzata dall’amministrazione uscente e al centro di numerose critiche. Secondo Pecci, la struttura presenta diverse problematiche, tanto da essere definita discutibile e pericolosa.

Pecci ha evidenziato come la Pressostruttura sia vulnerabile in caso di condizioni meteorologiche avverse, come temporali e forti venti. In tali situazioni, la stabilità della struttura risulta compromessa, tanto da richiedere l’evacuazione immediata delle persone all’interno tramite un sistema di allarme.

Oltre ai problemi di sicurezza, Pecci ha sottolineato gli elevati costi di manutenzione della struttura. Inizialmente, la pavimentazione era stata realizzata con un materiale abrasivo, pericoloso soprattutto per i bambini. Successivamente, l’amministrazione ha cercato di rimediare coprendo il pavimento con tappeti morbidi, che però richiedono una costante manutenzione.

Questi tappeti, secondo Pecci, non sono stabili: si muovono, creando solchi pericolosi in cui penetra l’aria, sollevando la pavimentazione e rendendo rischioso correre o giocare sopra di essa.

Per Pecci e la Coalizione Civico Progressista, la progettazione degli spazi sportivi deve essere seria e pianificata a medio e lungo termine. È fondamentale rispondere alle esigenze delle famiglie e delle associazioni sportive, garantendo loro spazi conformi e sicuri per lo svolgimento delle attività.

Pecci propone di realizzare questi progetti anche in collaborazione con altri comuni del comprensorio, come Assisi, e con le società sportive. Bastia merita infrastrutture più ambiziose, come un nuovo Palasport che possa soddisfare le esigenze di tutte le associazioni sportive del territorio.

Erigo Pecci ha concluso ringraziando i presenti per l’attenzione e ribadendo l’importanza di restare uniti per il bene di Bastia.