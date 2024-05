Matteo Santoni, candidato sindaco di Alternativa Popolare, incontra i cittadini

Matteo Santoni, candidato sindaco di Alternativa Popolare, ha incontrato ieri sera i cittadini di Ospedalicchio per ascoltare le loro esigenze e discutere i problemi del territorio. Durante l’incontro, gli abitanti hanno espresso preoccupazioni principalmente legate al degrado delle strade e dei marciapiedi, temi che Santoni ha promesso di affrontare con priorità nel suo programma elettorale.

Santoni ha dichiarato l’intenzione di replicare il modello gestionale del Comune di Terni, focalizzandosi sul recupero e sulla manutenzione delle infrastrutture urbane. Tra le misure proposte, l’assunzione di operai comunali per garantire interventi regolari e tempestivi, una pratica che non è stata adottata negli ultimi anni.

Uno dei progetti più urgenti per la frazione di Ospedalicchio è il restyling della piazza, un progetto fermo da anni a causa di questioni burocratiche irrisolte. Santoni ha sottolineato come molte migliorie possano essere realizzate con risorse limitate, ma è necessaria una volontà politica decisa per rispondere finalmente alle aspettative dei cittadini.

Il tema del sovrappasso di Ospedalicchio è stato un altro punto cruciale dell’incontro. Questo progetto, promesso da anni ma mai realizzato, non appare come la soluzione più condivisa dalla popolazione locale. La recente amministrazione, attraverso un video, ha annunciato l’imminente realizzazione della sopraelevata e del sottopasso di Via Firenze, grazie all’impegno di RFI. Tuttavia, Santoni ha evidenziato l’incoerenza di tali promesse, ricordando che già un anno fa la Regione Umbria aveva annunciato un accordo positivo con RFI e il Comune di Bastia, che avrebbe dovuto sbloccare la situazione.

Nonostante le dichiarazioni passate, i fatti concreti tardano ad arrivare. La precedente amministrazione aveva inserito nel programma elettorale la realizzazione del sottopasso di Via Firenze, un progetto che doveva essere realizzato grazie alla sinergia tra regione e comune, entrambe guidate dalla stessa forza politica. Tuttavia, a oggi, le promesse rimangono tali e i cittadini non vedono ancora i risultati tangibili.

Alternativa Popolare, con Matteo Santoni alla guida, si propone come una vera alternativa a questa politica fatta di parole e promesse non mantenute. Santoni ha ribadito l’impegno a trasformare le parole in azioni concrete, ascoltando le esigenze della comunità e lavorando per migliorare la qualità della vita a Ospedalicchio e nelle altre frazioni del comune.