Primo Maggio, Degli Esposti, lavoro al centro del suo programma

Il Primo Maggio, tradizionalmente dedicato alla celebrazione del lavoro, rappresenta un’occasione significativa per riflettere sulla situazione occupazionale e sulle politiche attive per il lavoro. In questo contesto, il candidato sindaco, Degli Esposti, mette in luce l’importanza centrale del lavoro nel suo programma elettorale, delineando un quadro di azioni volte a stimolare concretamente l’occupazione nella sua area.

Degli Esposti, in una recente dichiarazione, ha espresso la necessità di affrontare e risolvere la problematica della “fuga dei cervelli”, fenomeno per cui i giovani laureati sono spesso costretti a cercare opportunità al di fuori della loro regione. Pur riconoscendo l’impossibilità per un sindaco di agire come una bacchetta magica, sostiene fermamente che ci sono misure praticabili per rivitalizzare l’economia locale e supportare le piccole attività, che sono spesso il cuore pulsante delle comunità.

Una delle principali iniziative del suo programma include il sostegno alle imprese locali mediante contributi mirati e opportunità di defiscalizzazione. L’obiettivo è rendere il contesto locale più attraente per nuovi investimenti, garantendo al contempo che le imprese esistenti possano prosperare e non siano costrette a chiudere. La creazione di infrastrutture adeguate e l’offerta di servizi di supporto sono altri pilastri di questa strategia.

Oltre al sostegno alle imprese, Degli Esposti propone la formazione adeguata del personale. Con l’istituzione della Scuola dei mestieri e dell’Accademia della creatività a Bastia, si prevede di offrire percorsi formativi allineati alle esigenze del mercato del lavoro locale, preparando sia i giovani sia gli adulti che necessitano di reinserirsi nel mondo del lavoro.

Un altro punto saliente del programma riguarda l’introduzione di misure di incentivi comunali per facilitare l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, evidenziando la convinzione che il lavoro non solo favorisca l’integrazione sociale ma rappresenti anche un elemento di realizzazione personale.

In occasione del Primo Maggio, Degli Esposti invita a non dimenticare coloro che sono privi di un’occupazione, sottolineando l’importanza di sostenere e promuovere progetti che migliorino le opportunità occupazionali. Con queste proposte, mira a creare un ambiente in cui l’occupazione possa fiorire, beneficiando così l’intera comunità e rafforzando il tessuto economico e sociale della regione.