Il presidente del Bastia Volley, Fabio Coraggi, è una furia

“C’ERA UNA VOLTA” LO SPORT A BASTIA UMBRA

C’era una volta,

una città invidiata da tutti.

una città centro del commercio regionale e nazionale.

una città piena di iniziative culturali, sociali.

una città dove lo Sport era ancora importante.

Ci sono favole, racconti, storie che di solito finiscono bene, con “vissero felici e contenti”, in questo caso viste le vicissitudini, penso che la nostra STORIA non abbia un buon fine e soprattutto manca di personaggi capaci a renderla tale.

Servirebbero ore ed ore, pagine su pagine, per spiegare e per fare capire cosa stiamo vivendo in questo momento buio per lo sport al chiuso a Bastia Umbra.

La nostra associazione sportiva come del resto anche il Basket e Gymnica stanno subendo ormai da troppo tempo le scelte sbagliate di questa amministrazione, ma soprattutto le non risposte alle nostre

richieste.

Tante chiacchiere, tante promesse, tante rassicurazioni… Ad oggi il nulla più assoluto.

Non abbiamo un Palazzetto, non abbiamo una Palestra Omologabile ed usufruibile per fare allenare e giocare le nostre ragazze in sicurezza, sembra veramente ridicolo solamente pensare che una città come Bastia Umbra versi in queste condizioni a livello di impianti sportivi, ma questa è la realtà.

Vergognoso il modo in cui negli anni si siano state gestite le scelte sugli impianti Indoor di Bastia

Umbra.

Vergognosa l’incompetenza Tecnica nelle scelte.

Vergognosa l’arroganza e la presunzione dimostrata in questi ultimi mesi.

Vergognoso e ridicolo il modo di interagire con le attività sportive e le innumerevoli prese in giro.

Noi Bastia Volley chiediamo solamente un impianto degno di essere chiamato tale, dove potere svolgere le nostre attività sportive, ma sembra che stiamo chiedendo troppo a questa amministrazione ed a questo Assessorato dello Sport.

Siamo costretti ad andare a giocare a Torgiano, Cannara, Pierantonio solo perché chi ci governa non è stato capace e non è capace di risolvere i problemi da loro creati ed a trovare soluzioni.

Non voglio farne una questione Politica, non mi interessa assolutamente, voglio difendere le nostre tesserate, voglio difendere la mia attività sportiva, voglio difendere la Pallavolo a Bastia Umbra grande realtà a livello regionale con squadre di Mini Volley, Under 12, Under 13, Under 14,

Under 16,

Under 18, 2° Divisione, Serie D, Serie C.

Tra poco inizieranno i Campionati Regionali e non abbiamo una struttura omologabile a Bastia Umbra

dalla Federazione, così saremo costretti se in maniera veloce, reale non vengano trovate soluzioni da questa amministrazione a ritirare le squadre dai relativi campionati.

Sono state fatte a monte scelte tecniche sbagliate sulla Pressostruttura (ammesse anche dall’amministrazione) e si continuano ancora a farle, sembra quasi che non vogliano ascoltare consigli e soluzioni al problema pavimentazione da noi date più volte.

Ancora una volta l’amministrazione con gli uffici tecnici e con l’assessorato dello sport hanno preferito non ascoltare e sembra quasi che ci sia un sentimento di sfida nei confronti delle attività sportive nel dimostrare non si sa bene cosa.

C’è tanta rabbia e delusione nel vedere quanto a Bastia Umbra non sia considerato lo sport al chiuso e soprattutto nel vedere che non c’è né programmazione né condivisione nel prendere scelte appropriate.

Per dicembre il Bastia Volley ha organizzato un Torneo Nazionale di Pallavolo con grande entusiasmo e sacrificio e saremo costretti a giocare ovunque tranne a Bastia Umbra, vi sembra una cosa NORMALE?????

Vogliamo Risposte.

Vogliamo Soluzioni adeguate e soprattutto condivise.

Vogliamo assolutamente essere considerati.

Vogliamo tornare ad essere Bastia Umbra.

Vogliamo che lo SPORT al chiuso torni ad essere presente a Bastia Umbra.

Fabio Coraggi – Presidente del Bastia Volley e della Consulta dello sport