Progetto Piazza Mazzini, il parere di FdI Bastia

“Raccogliamo con favore che tra le 8 proposte del PD, la maggior parte ricalcano le linee guida che l’attuale Amministrazione ha già dettato al progettista, che sicuramente porterà avanti con merito. Segno evidente che la polemica del Consiglio Comunale Aperto fatta dallo stesso Coordinatore e dai loro Consiglieri comunali, sono state solo strumentali. Siamo invece contrari a mantenere il mercato settimanale, nell’attuale conformazione in piazza, indirizzo politico già contenuto nel programma di mandato del Sindaco Lungarotti che non riteniamo di mettere in discussione. Abbiamo apprezzato l’intervento del sindacato UGL che ha condiviso la nostra linea di prevedere la chiusura della piazza al transito veicolare, distinguendo però la zona sud della piazza, in cui la chiusura potrà avvenire, almeno inizialmente, esclusivamente in orari serali e nei giorni festivi ed in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche, ipotesi su cui già era stato richiesto lo studio dei progettisti da parte della maggioranza e che, a seguito del consiglio comunale, ha visto anche la condivisione della Lega e, leggiamo ora, del PD. Trova tutti d’accordo la decisione dell’amministrazione di lasciare in Piazza il Palio di San Michele. Ringraziamo i tecnici del Comune e la società di progettazione per l’impegno ed l’importante lavoro in corso, che cambierà volto alla piazza principale della nostra città con l’importante intento di riportarla ad essere luogo di socializzazione e attrazione commerciale!” Lo scrive in una nota il Circolo FRATELLI D’ITALIA Bastia Umbra.