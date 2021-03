8 Marzo 2021, giornata dai tanti colori, come l’universo femminile

8 Marzo 2021, una giornata che è stata connotata da molti colori, così come tanti sono i colori che compongono l’universo femminile”

Le iniziative del Comune di Bastia Umbra per la Giornata Internazionale della Donna

“Sempre Per Amore”Performance Musicale a cura dell’Associazione Faremusica

Protagoniste nella cornice dell’Auditorium S.Angelo Chiung Wen Chang, Soprano, e Simona Granelli, al Pianoforte.

ll video realizzato è stato pubblicato nella pagina Facebook del Comune di Bastia Umbra e dell’Ass. FAREMUSICA

Il Sindaco Paola Lungarotti ha definito la performance musicale “Un meraviglioso dono alla Città di Bastia Umbra, dedicato all’universo femminile da parte dei Maestri della Scuola di Musica Comunale – Ass. Faremusica”. Grazie alla registrazione realizzata è stato possibile tornare, nonostante la pandemia, ad assistere ad un evento musicale di livello altissmo che vogliamo interpretare come un buon auspicio per un rapido concludersi dell’emergenza.

Rocca Baglionesca Area Panchina Rossa – Piantumazione di un albero di mimosa – hanno partecipato il Sindaco e gli Assessori Brunelli e Morettini. In collaborazione con la Coop. Sopra il Muro, è stata piantumato un albero di mimosa nell’area già a suo tempo dedicata alle donne vittime di femminicidio, simbolicamente rappresentato dalla presenza di una Panchina Rossa dove è stato deposto un mazzo di fiori in segno di commemorazione e ricordo delle vittime. Il Sindaco Paola Lungarotti durante la cerimonia di commemorazione ha voluto dedicare la giornata dell’8 Marzo 2021 alle Monache Benedettine del Monastero bastiolo di Sant’Anna, presenza silenziosa ma estremamente attiva e operosa, fonte preziosa di aiuto per tante grandi e piccole problematiche che colpiscono l’universo femminile ma non solo. Da parte sua, a nome dell’Amministrazione Comunale, un sentito ringraziamento a Madre Noemi Scarpa e alle sue consorelle.

Alle ore 18.00 presso la Biblioteca Comunale A. La Volpe è stato presentato il libro “Lessico Femminile” di Sandra Petrignani, Laterza Editore

Sono intervenute

Sandra Petrignani, autrice

Paola Lungarotti, Sindaco di Bastia Umbra

Stefania Proietti, Sindaco del Comune di Assisi

Daniela Brunelli, Assessore alle Politiche Sociali di Bastia Umbra

Veronica Cavallucci, Assessore alle Pari Opportunità di Assisi

Le Operatrici del Punto d’ascolto antiviolenza zona Sociale 3 Umbria

Hanno coordinato l’incontro le Operatrici del Punto D’Ascolto della Zona Sociale 3 dell’Umbria e Michela Giuglietti, Sistema Museo

Si è trattato di un incontro estremamente significativo e interessante, di profonda intensità emotiva e culturale. I temi trattati sono stati oggetto di fattivo intervento da parte delle due Prime cittadine Paola Lungarotti e Stefania Proietti presenti in videoconferenza così come di tutte le altre referenti presenti da remoto. Un sentito ringraziamento dal Sindaco Lungarotti e dall’Amministrazione Comunale alle organizzatrici, le operatrici del Punto D’Ascolto della Zona Sociale 3 dell’Umbria e Michela Giuglietti – Sistema Museo per l’ottimo risultato della presentazione, molto seguita sui social.

dal 7 al 12 MarzoLEGGERE IN ROSA – Maratona di lettura della Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” per le scuole della città. Una forte partecipazione delle scuole del territorio, un intenso coinvolgimento degli studenti e delle insegnanti grazie anche al coordinamento del personale di Sistema Museo – gestore della Biblioteca Comunale e dell’Assessore alle Politiche Scolastiche, Daniela Brunelli.

La Rocca Baglionesca, illuminata di colore giallo, colore simbolo della Giornata Internazionale della Donna è stato un altro elemento caratterizzante non solo un angolo bellissimo della nostra Città, un colore non fine a sé stesso ma finalizzato a mettere l’accento sulla presenza sociale femminile.

A corollario della giornata dell’8 Marzo e’ stato condiviso fin dal mattino on –line sulle pagine istituzionali del Comune e del Sindaco Lungarotti Volta la carta – Video dell’Associazione Corale Città di Bastia, protagoniste le ragazze del Giovanile Aurora a dare il proprio contributo, con un brano di Fabrizio De André. “Volta la carta”, perfetta per accompagnare tutte le ragazze che si affacciano alla vita adulta come Angiolina, la protagonista, con un po’ di ingenuità, ma non disarmate. La vita come un gioco di tarocchi, ad ogni carta voltata si presenta con un ostacolo o un successo, con le lacrime o la gioia, l’amore o la delusione. Ma la carta suggerisce anche la soluzione, la chiave per interpretare e per modificare la propria storia. Sono le virtù che segnano la strada, l’amore per la conoscenza, la creatività, la fiducia in se stesse, la ricerca dell’equilibrio interiore, la passione, il talento, il coraggio. E i giorni vissuti si fanno esperienza e diventano strumenti per affrontare le piccole o grandi guerre di ogni giorno. E Angiolina “canta vittoria, chiama i ricordi con il loro nome, volta la carta e finisce in gloria”.

Il Sindaco Paola Lungarotti: “Un video che grazie alla presenza da protagoniste delle voci del Giovanile Aurora è un simbolo di speranza per tutti noi, per tornare presto ad una vita di comunità sociale, in tutti gli ambiti, in presenza, tutti ne sentiamo forte necessità. Da parte mia e a nome dell’Amministrazione Comunale un sentito ringraziamento alla Corale Città di Bastia e al Giovanile Aurora per questo contributo a una giornata che è stata connotata da molti colori, così come tanti sono i colori che compongono l’universo femminile.”