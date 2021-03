Bastia, che fine farà l’artistica cancellata del palazzo comunale?

Verrà riposizionata dopo la fine dei lavori oppure lascata in abbandono?

di Antonio Mencarelli

Quando, nel 1964, terminarono i lavori di costruzione del palazzo comunale, l’allora sindaco Francesco Giontella pensò di completare la facciata dell’austero edificio con un grande cancello a ornamento dell’ingresso. Per questo incaricò il tecnico responsabile di prendere come riferimento quello della sua villa, disegnato dal famoso architetto Walter Steffenino. Dopo il bando di gara i lavori furono aggiudicati alla ditta Cozzari di Ponte Nuovo di Torgiano. All’imponente struttura ferrea furono applicate ventotto stelle a otto punte, oltre a due stemmi del comune in ottone. Fu ammirato da tutti come un raffinato lavoro di traforo metallico degno dell’importanza del luogo, la casa di tutti i bastioli. Questa cancellata, smontata nel 2018, verrà ricollocata al suo posto originario? Il geometra Rino Casula, ex dipendente comunale e geometra dell’ufficio tecnico, già nel marzo del 2020 pose questa domanda in un articolo su un giornale di cronaca locale. Ma riposta non venne mai. Non solo, ma in quei mesi serpeggiavano tra i cittadini bastioli molte perplessità a proposito delle modifiche estetiche che si volevano apportare alla sede comunale, soprattutto in ragione della trasformazione di un edificio dalle linee pacate in una struttura moderna. E, in effetti, oggi abbiamo facciata anteriore e posteriore, fiancata laterale, che ricalcano la banalità di certe palazzine moderne a mattoni, vetri a specchio, asole, finestre diventate finestroni, sproporzionate e incombenti, il tutto mescolato a segni superstiti ormai galleggianti dell’originaria struttura. Chi passa per la piazza guarda sbigottito in alto e si chiede perché non ci sia stata informazione su tali radicali modifiche, che si rivelano vere e proprie manomissioni, e non si sia dato in tempo uno stop ai lavori per aprire un dibattito pubblico.