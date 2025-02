Sottovia di Via Firenze a Bastia Umbra, avviato tavolo tecnico

Sottovia di Via Firenze – È stato avviato il 13 febbraio il tavolo tecnico per l’eliminazione del passaggio a livello situato al km 18+852 della linea ferroviaria Foligno-Terontola e la costruzione del sottovia carrabile di Via Firenze, nel territorio di Bastia Umbra.

L’incontro, promosso dall’Amministrazione comunale, ha visto la partecipazione del Sindaco Erigo Pecci e dell’Assessora Ramona Furiani, insieme ai rappresentanti della Regione Umbria, tra cui l’Assessore Francesco De Rebotti e l’Ing. Stefano Nodessi, di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) con l’Ing. Roberta Caponigri e la Dott.ssa Antonella Buonopane, oltre alla società Prelios.

Durante la riunione è stata condivisa la necessità di proseguire con la configurazione attuale del progetto relativo al cavalcaferrovia e del sottovia carrabile. RFI ha confermato l’impegno a realizzare l’opera in tempi brevi, in parallelo con l’intervento previsto per il cavalcaferrovia di Ospedalicchio.

L’iniziativa ha ottenuto un parere favorevole preliminare da parte di tutti i partecipanti. Le prossime settimane saranno dedicate all’elaborazione e alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa che definirà gli impegni delle parti coinvolte e i tempi di attuazione. L’obiettivo è portare a termine le opere necessarie per eliminare i passaggi a livello ai km 18+852 e km 21+252 della linea ferroviaria Foligno-Terontola.

L’Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per la collaborazione emersa durante l’incontro e ha confermato la volontà di proseguire nel coordinamento delle attività per garantire la realizzazione del sottovia di Via Firenze e del cavalcaferrovia di Ospedalicchio.