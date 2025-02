Sicurezza nei cantieri: Convegno al Teatro il 2 marzo 2025

ANCE Umbria promuove eventi su edilizia e sicurezza a Expo Casa

ANCE Umbria parteciperà alla fiera Expo Casa, che si svolgerà dal 1 al 9 marzo 2025 presso Umbriafiere di Bastia Umbra. Questa manifestazione è un’importante vetrina per il settore dell’edilizia e dell’arredamento, e l’associazione intende utilizzare questa occasione per mettere in luce il ruolo delle imprese che operano in questo ambito.

La presenza di ANCE Umbria si concentra non solo sulla promozione dell’attività delle aziende associative, ma anche sulla sensibilizzazione dell’opinione pubblica riguardo ai molteplici aspetti del settore, comprese le opportunità lavorative che esso offre. Durante la fiera, il pubblico potrà visitare lo stand di ANCE, situato nel Padiglione 8, Corsia C, Stand 32, dove si svolgeranno diverse iniziative quotidiane, oltre a proiezioni di video informativi e promozionali.

Un elemento distintivo della partecipazione di ANCE Umbria a Expo Casa è rappresentato da quattro eventi specifici, pensati per affrontare temi di rilevanza attuale. Il primo di questi eventi sarà dedicato al tema della sicurezza, un argomento di grande importanza per il settore delle costruzioni.

Il convegno sulla sicurezza si terrà nel pomeriggio di domenica 2 marzo presso la SALA EUROPA di Umbriafiere. L’incontro avrà inizio alle 15:00 con uno spettacolo dell’attore Stefano de Majo, dal titolo “Il Teatro salva la Vita”. Questo evento è stato ideato e realizzato in collaborazione con Cesf Perugia e Tesef Terni, insieme a INAIL Umbria, e si propone di trattare, attraverso un linguaggio emotivamente coinvolgente, il tema della sicurezza nei cantieri.

Dopo la rappresentazione teatrale, a partire dalle 16:00, ci sarà un convegno dal titolo “Formazione, consapevolezza dei rischi e il contributo della digitalizzazione e dell’AI”. Questo incontro prevede una serie di interventi, le cui modalità e contenuti sono disponibili nel programma allegato all’invito.

Data l’importanza dell’iniziativa e i metodi innovativi con cui ANCE Umbria affronta il tema della sicurezza, l’associazione invita caldamente tutti gli interessati a partecipare sia allo spettacolo che al convegno. Si sottolinea che per motivi logistici è necessario confermare la partecipazione attraverso il portale dedicato, accessibile all’indirizzo https://www.expo-casa.com/programma-eventi/. I partecipanti potranno ritirare il pass gratuito presso il desk eventi all’ingresso di Umbriafiere, che sarà operativo un’ora prima dell’inizio programmato. Questa opportunità permetterà, inoltre, di visitare l’intera fiera.

Il convegno di ANCE Umbria rappresenta un momento significativo per riflettere sulla sicurezza nei cantieri, un aspetto cruciale per garantire la salute e il benessere dei lavoratori. Le statistiche mostrano che una buona formazione e la consapevolezza dei rischi possono ridurre significativamente gli incidenti sul lavoro. Con l’avvento di nuove tecnologie, come la digitalizzazione e l’uso dell’intelligenza artificiale, è possibile migliorare ulteriormente le pratiche di sicurezza.

Il programma del convegno prevede interventi da parte di esperti del settore, che condivideranno le loro conoscenze e competenze riguardo alla formazione e all’importanza di una cultura della sicurezza. Si discuterà anche di come le tecnologie emergenti possano contribuire a creare ambienti di lavoro più sicuri e a migliorare la comunicazione e la gestione dei rischi