Sbiciclettata de San Michele a Bastia Umbra

Sbiciclettata de San Michele – La tradizionale Sbiciclettata de San Michele sta per tornare a Bastia Umbra. Questo evento, organizzato dall’Ente Palio de San Michele in collaborazione con l’associazione Velo Club Assisi – Bastia e con il patrocinio del Comune di Bastia Umbra, è una passeggiata di 9 chilometri che offre divertimento per grandi e piccini, attraverso le affascinanti vie e taverne della città.

Dettagli dell’evento:

Data: Domenica 17 settembre

Domenica 17 settembre Ora: 9.00

9.00 Luogo di partenza: Piazza Mazzini, Bastia Umbra

La partenza avrà luogo davanti alla sede comunale, e i partecipanti si dirigeranno verso un percorso pittoresco attraverso la città, concludendo la loro avventura presso la taverna Rione San Rocco, situata nei giardini pubblici Lucio Castellini “Camacho,” dove verrà servita una colazione.

Ma questa non è l’unica iniziativa in programma. In concomitanza con la Sbiciclettata, verrà presentata la manifestazione “U-FLOW” (Umbria – Fiumi Lago On Water). Questo evento è finanziato dalla Regione Umbria e coinvolge ventuno Comuni, tra cui Bastia Umbra. Il suo obiettivo è promuovere il territorio umbro attraverso il turismo esperienziale, valorizzando il ricco patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale della regione.

Uno degli eventi principali di “U-FLOW” sarà un percorso cicloturistico lungo il fiume Chiascio, che si terrà il 29, 30 settembre e 1° ottobre 2023. Questo offre l’opportunità ai partecipanti di esplorare la bellezza naturale dell’Umbria mentre godono di un’esperienza ciclistica unica.

La Sbiciclettata de San Michele e l’evento “U-FLOW” rappresentano un’occasione ideale per trascorrere una giornata all’aria aperta, esplorare la cultura locale e promuovere il turismo sostenibile nella pittoresca regione dell’Umbria.