Chiama o scrivi in redazione

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale i punti principali

-Didattica a distanza dal 3 al 14 novembre per tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado, le attività in presenza sono riservate esclusivamente per i laboratori previsti dai rispettivi ordinamenti del ciclo didattico, e la frequenza degli alunni conbisogni educativi speciali. -Nell’ordinanza regionaleinoltre, dalle ore 22.00 del 31 ottobre 2020 alle ore 5.00 del 1 novembre 2020 nonché dalle 22 del 1 novembre 2020 alle 5.00 del 2 novembre 2020 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute.