Sollevazione popolare per 📸 [Foto] chiusura, improvvisa, di via Garibaldi

Sollevazione popolare per chiusura, improvvisa, di via Garibaldi

Sollevazione popolare – Lunedì, chi abita e lavora in via (corso) Garibaldi e nella piazzetta Umberto I, a Bastia Umbra, ha trovato una amara sorpresa. Causa lavori, quelli di Piazza Mazzini con l’appendice del rifacimento della linea del gas, ha trovato interdetto il traffico su tutta la via. Senza, quindi, la possibilità di poter entrare ed uscire – con mezzi a motore – in e da tutta l’area in questione.

Per altro, va ricordato, che sulla piazzetta si aprono diverse attività commerciali, anche di ristorazione più l’area di accesso al Monastero delle Benedettine di Sant’Anna, retto da Suor Noemi.

La popolazione ha reagito immediatamente, anche perché prima ti poter cominciare ed estendere il lavoro su tutta la via e sul piccolo Slargo intitolato a Umberto I, di tempo pare ce ne fosse. Nonostante questo, però, in Comune non ne han voluto sapere e lunedì tutto chiuso, così ci ha riferito chi abita e lavora nella zona. Peggio che peggio c’è pure l’arco di Sant’Angelo chiuso, anche questo per la dovuta sistemazione.

Sì, certo, Piazza, linee gas, Arco e tutta l’area, come si sa, saranno fatti oggetto di un profondo restyling che non potrà fare che bene all’intera città, Ma se, invece, di chiudere tutto avessero interdetto fino all’angolo dove era la pizzeria? Non sarebbe stato meglio? Si sarebbe così potuto lasciare libera tutta l’area Umberto I dall’ingresso della chiesa delle Monache fino a davanti l’Auditorium Sant’Angelo.

Si chiama buonsenso no? E allora subito una assemblea popolare dentro alla ex chiesa, inaugurata in questa sua nuova funzione dall’allora sindaco Stefano Ansideri.

Una delle soluzioni, anche in attesa che (a giugno ndr) si riapra l’Arco di Santo dei “Gialli”, si sarebbe potuto attivare un semaforo a fasi alterne per via del teatro, per poter entrare e uscire dalla zona ovest della Città vecchia (qualcuno la chiama Borgo antico).

La riunione, cui hanno partecipato commercianti, abitanti, Suor Noemi e gli Amministratori del Comune, si è chiusa poco dopo le 18. Vedremo se finalmente saranno prese decisioni “illuminate”. Intanto “godetevi”, si fa per dire, lo “spettacolo” fornito da pali e transenne.