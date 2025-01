T-Red. Replica alle dichiarazioni dell’attuale amministrazione

Con riferimento al comunicato del sindaco sull’utilizzo del sistema di rilevamento infrazioni T-Red presso l’incrocio di via Hochberg, è necessario compiere un’operazione di verità focalizzandosi su alcuni punti fondamentali e smentire interpretazioni fuorvianti che strumentalizzano l’operato della nostra Amministrazione.

1. La nascita dell’iniziativa

L’acquisto del dispositivo T-Red fu deciso in risposta alle numerose segnalazioni di pericolosità presso l’incrocio di via Hochberg, dove si registravano situazioni critiche sia per gli automobilisti che per i pedoni. Tale scelta non mirava in alcun modo a “fare cassa”, come oggi si vuole insinuare, ma a garantire sicurezza stradale in un punto nevralgico del traffico cittadino, come dimostrano gli atti e i documenti approvati. *Strategia peraltro già adottata da tempo da questa parte politica, con l’installazione del sistema “speed check”, avente più colonnine sul territorio ma un solo macchinario: dissuadere da comportamenti scorretti, anche senza necessariamente sanzionare. Se non ci fosse stata la necessità, valutata dai Lavori Pubblici, di realizzare una rotonda importante, che necessitasse quindi di progettazione esterna ed esproprio del terreno circostante, quindi con tempi di realizzazione a medio termine, la rotonda da tempo avrebbe sostituito i semafori. Ma visto che ultimamente abbiamo assistito alla realizzazione con semplicità di una rotatoria detta “provvisoria” in una intersezione stradale ancora più complessa, sul ponte di Via Bastiola, ancora ci chiediamo perché non qui?

2. Secondo obiettivo: la rotonda

La nostra visione prevedeva che, una volta completata la progettazione e l’iter burocratico, si procedesse con la realizzazione di una rotonda che avrebbe definitivamente messo in sicurezza l’area, con un investimento significativo previsto dal nostro piano delle opere. Il T-Red, dunque, era concepito come uno strumento temporaneo, con l’intenzione di spostarlo successivamente in altre zone sensibili, in attesa della realizzazione di ulteriori rotatorie. È evidente che la previsione di realizzazione della rotonda, già inserita nei nostri programmi, sarebbe stata incompatibile con una logica di mero incremento degli introiti.

3. Settaggio e gestione

Non siamo responsabili delle modalità con cui l’attuale amministrazione ha gestito il sistema dopo il nostro mandato. Qualsiasi modalità di funzionamento del dispositivo, comprese tarature o modalità di rilevazione, non può essere imputata alla nostra giunta.