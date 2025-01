Rilevamento Infrazioni Via Hochberg T-Red sospeso per il momento

Rilevamento Infrazioni – Le autorità hanno deciso di sospendere temporaneamente il funzionamento del sistema di rilevamento delle infrazioni T-Red all’incrocio di Via Hochberg, Via delle Nazioni e Via Atene. La misura è stata adottata dopo le segnalazioni sollevate da un nuovo comitato cittadino che ha sollevato dubbi sul corretto funzionamento del dispositivo. La questione nasce da una serie di decisioni prese dalla precedente Giunta Lungarotti, che nel corso dell’ultimo anno ha predisposto il finanziamento di circa 20.000 euro per l’acquisto di dispositivi per il rilevamento delle infrazioni e, successivamente, ha dato il via all’acquisto del T-Red, dispositivo che, installato a dicembre 2023, avrebbe dovuto monitorare la corretta circolazione nel suddetto incrocio.

Il sistema, tuttavia, è stato oggetto di critiche per presunti malfunzionamenti. Alcuni automobilisti hanno segnalato di essere stati sanzionati ingiustamente, accusando un errore nel funzionamento del sistema che avrebbe causato multe per il passaggio con il semaforo rosso. Tuttavia, secondo le autorità, molte delle informazioni circolate erano imprecise. Il dispositivo T-Red rileva esclusivamente le infrazioni legate al semaforo rosso, ma non ha alcun impatto sul funzionamento del semaforo stesso. Quest’ultimo, infatti, è un impianto “smart”, attivo da oltre due anni e dotato di spire induttive nell’asfalto, che permette di monitorare il flusso del traffico e regolare automaticamente la durata delle fasi semaforiche.

Il semaforo in questione ha una durata del giallo sempre fissa, pari a 5 secondi, e una gestione delle fasi semaforiche adattata alla presenza o meno dei veicoli nelle diverse corsie, per smaltire le code in modo efficiente. Nonostante ciò, i dati delle infrazioni raccolti dal sistema T-Red indicano che oltre due terzi delle violazioni riguardano il passaggio con il semaforo rosso, mentre una parte minoritaria è legata a manovre come il cambio di corsia non corretto, che ha portato diversi automobilisti a percorrere tratti contro mano, superando la linea continua. Le infrazioni per il superamento della linea d’arresto, al contrario, risultano marginali.

Tali dati confermano la pericolosità dell’incrocio, con un elevato numero di violazioni che compromettono la sicurezza stradale e mettono a rischio l’incolumità pubblica. Di fronte a questa situazione e alle richieste di chiarimento e ascolto da parte del comitato cittadino, l’amministrazione ha deciso di adottare un provvedimento straordinario.

Con Determina Dirigenziale n. 36 del 9 gennaio 2025, l’amministrazione ha disposto la sospensione temporanea del sistema “smart” del semaforo e l’introduzione di un sistema “automatico” con tempi fissi per tutte le fasi semaforiche. Inoltre, è stato sospeso il rilevamento delle infrazioni per consentire una verifica completa sul funzionamento del sistema. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di garantire una gestione trasparente del traffico e rispondere adeguatamente alle preoccupazioni dei cittadini, pur mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza dell’incrocio.

Il provvedimento, che si estenderà per un periodo di tempo non ancora definito, punta a fare chiarezza sul sistema di rilevamento e a ristabilire la fiducia dei cittadini, continuando a monitorare con attenzione la situazione della viabilità in quella zona. La revisione del sistema T-Red e l’adozione di soluzioni più idonee sono ormai considerati un passo imprescindibile per il miglioramento delle condizioni di traffico e per evitare ulteriori disagi.