Il Bastia torna alla vittoria con un gol di Santucci al 90’+

Il Bastia ha interrotto il periodo negativo con una vittoria preziosa, conquistata grazie a un gol decisivo di Santucci nel finale di partita. Per la maggior parte del match, il Bastia ha faticato a creare occasioni da rete, ma i cambi operati da Mister Cotroneo al 62′ hanno dato nuova linfa alla squadra. Del Prete e Rosignoli hanno guidato l’assalto finale, con quest’ultimo che è stato protagonista di un’ottima parata del portiere avversario.

Il gol di Santucci, un rasoterra preciso che ha trovato l’incrocio dei pali lontani, ha scatenato l’entusiasmo della tifoseria presente in gradinata. Questa vittoria assume un’importanza fondamentale per il Bastia calcio 1924, che continua a lottare per trovare la sua migliore forma di gioco.

BASTIA 1 CITTA’ DI CASTELLO 0

BASTIA (4-3-3): Taiti; Cozzali, Brevi, Bei, Reka; De Santis, Ubaldi (18’st Rosignoli), Mancini;Orlandi (32’st Bartolini), Morlandi (18’st Santucci), Del Prete. (A disp. Rossi, Belloni, Baratteri, El Farzdi, Casale, Cicioni). All. Cotroneo.

CITTA’ DI CASTELLO (3-5-2): Grasso; D’Alessandro G., Moroni, Djabar; Mouafiri (19’st Stumpo),Jallow, D’Alessandro R., Balocchi, Serrano ;Cristiano, Piselli (47’st Babei). (A disp. Cebotari, Riberti, Guerri, Omofomwan). All. Mambrini.

Arbitro: Padalino di Terni 6 (assistenti Stocchi e Mancini)

Rete: 51’ st Santucci.

Note: Espulso al 40’st Guerri (C, dalla panchina) per proteste. Ammoniti: De Santis, Cozzali (B), Mouafiri, Grasso, D’Alessandro R. (C). Angoli: 8-2. Recupero: 5’pt, 6’st.