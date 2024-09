Thomas De Luca (M5S): “Congratulazioni a Laura Servi per la sua elezione”

L’elezione di Laura Servi a consigliera Provinciale di Perugia è un risultato importante e meritato. L’emblema della nuova fase del Movimento 5 Stelle in cui una persona seria e competente, una vera portavoce in grado di rappresentare lo spirito originario del Movimento, fa parte di una nuova classe dirigente che siamo in grado di mettere a disposizione dell’intero fronte progressista. Laura Servi porterà avanti con determinazione e dedizione i valori di trasparenza, equità e giustizia sociale e ambientale che contraddistinguono il Movimento 5 Stelle, rappresentando una garanzia di affidabilità e impegno concreto per il bene dei cittadini.

Un plauso speciale va anche ad Arianna Antonini e Diego Diomedi per l’eccellente risultato ottenuto nella Provincia di Terni, al loro debutto in un contesto complesso. Hanno dimostrato che, anche in situazioni difficili, è possibile costruire fiducia e consenso intorno a progetti credibili e orientati al futuro. Il loro impegno non passerà inosservato e siamo certi che questo sia solo l’inizio di un percorso di crescita e rappresentanza. Ci congratuliamo infine con tutti gli eletti dell’area progressista, augurando loro un mandato di successo e rinnovata collaborazione per il bene comune. Un ringraziamento speciale va a Davide Fantauzzi, per il grande lavoro svolto accanto alla Presidente Stefania Proietti, esempio di come il Movimento 5 Stelle sappia distinguersi come forza affidabile, portatrice di cambiamento positivo e visione a lungo termine.

Thomas De Luca – Coordinatore regionale M5S Umbria