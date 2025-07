Iscrizioni aperte a mensa e trasporto scolastico 2025/2026

Domande online entro il 16 agosto sul portale Comune Bastia

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai servizi scolastici di mensa e trasporto per l’anno 2025/2026 nel Comune di Bastia Umbra. Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità digitale entro il termine fissato del 16 agosto 2025, attraverso il portale istituzionale del Comune. Per accedere alla procedura è necessario utilizzare le credenziali SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Il servizio di mensa e trasporto scolastico è riservato a studenti che iniziano un nuovo ciclo scolastico o che richiedono per la prima volta l’attivazione del servizio. In particolare, devono compilare la domanda i bambini iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia, gli alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria e i ragazzi che entrano in prima classe della scuola secondaria di primo grado, quest’ultimi solo per il trasporto scolastico.

Per gli utenti già iscritti al servizio mensa nell’anno scolastico precedente, il rinnovo sarà effettuato in modo automatico, a condizione che il ciclo scolastico non sia stato completato. Al contrario, per quanto riguarda il trasporto scolastico, ogni famiglia dovrà necessariamente presentare la domanda di iscrizione annuale, in quanto tale rinnovo non avviene in automatico.

Il Comune invita i cittadini a rispettare rigorosamente i tempi per la presentazione delle richieste al fine di assicurare la corretta erogazione dei servizi nel nuovo anno scolastico. Le iscrizioni effettuate oltre la scadenza non saranno prese in considerazione.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Settore Servizi alla Persona e Politiche Scolastiche del Comune di Bastia Umbra, disponibile dal lunedì al venerdì con orari 9:30–12:00 e 15:30–17:00. Il settore è contattabile tramite telefono ai numeri 075/8018329, 075/8018328 e 075/8018300 oppure via email agli indirizzi alessandra.frappini@comune.bastia.pg.it, monica.carmazzi@comune.bastia.pg.it e ilaria.burini@comune.bastia.pg.it.

Tutte le informazioni dettagliate e la procedura per le iscrizioni sono consultabili sul sito ufficiale del Comune di Bastia Umbra, nella sezione avvisi pubblici.